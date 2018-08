Migranti | Msf | Aquarius riparte ma non sbarcherà persone in Libia

Migranti : nave Msf "Aquarius" torna nel Mediterraneo : La nave "Aquarius" di Medici senza frontiere "torna in mare per continuare a salvare vite umane". Ne dà notizia la stessa ong in un comunicato, in cui si specifica che la nave salperà' oggi dal porto di Marsiglia dopo una sosta di oltre un mese "in cui ci siamo preparati ad affrontare un Mediterraneo profondamente mutato", scrive Msf.

Migranti - Msf : '600 morti in un mese dopo lo stop alle ong' - : Frutto, secondo Medici senza frontiere, della "decisione politica di chiudere i porti" che "ha aumentato la mortalità sulla rotta più letale al mondo"

Msf : oltre 600 Migranti morti in mare dopo blocco navi Ong : Roma, 12 lug., askanews, - 'oltre 600 persone, tra cui neonati e bambini, sono annegate o risultano disperse nel tentativo di attraversare il Mediterraneo centrale nelle ultime 4 settimane soltanto. ...

Migranti - altri 20 avvisi di garanzia per Juventa - Msf e Save the Children : “Atto dovuto per accertamenti su telefoni” : Venti avvisi di garanzia ai componenti dell’equipaggio della nave Juventa, allo staff di Medici Senza Frontiere e a quello di Save the Children. A notificarli, la Procura di Trapani, che poco meno di un anno fece sequestrare l’imbarcazione dell’Ong tedesca, la Jugend Rettet. Il contesto delle informazioni di garanzia – necessari perché gli investigatori devono compiere accertamenti tecnici irripetibili su alcune utenze ...

Naufragio a est di Tripoli : 3 bambini morti e 100 Migranti dispersi. MSF : "governi Ue si ravvedano" : 16.15 - La Guardia costiera libica che ha effettuato i soccorsi ha spiegato che il Naufragio di oggi, con un bilancio provvisorio di 100 dispersi e 16 sopravvissuti, è avvenuto a 6 km dalla costa, a est di Tripoli. Tra le vittime tre bambini, i cui corpi sono stati recuperati in mare. Intanto Medici senza frontiere accusa: "Ci bloccano e ci impediscono di svolgere il lavoro che i governi non riescono a fare, gli esecutivi europei devono ...

Msf : politiche Ue sui Migranti condannano le persone ad annegare : Milano , askanews, - Medici Senza Frontiere chiede all'Europa di "ritrovare il buon senso e mettere fine alle politiche che costringono le persone a rimanere intrappolate in Libia o a morire in mare". ...

Accordo Ue su Migranti - Msf : 'Politiche europee condannano le persone' - : Dopo l' intesa a 28 sull'immigrazione, l'Ong chiede di mettere fine alle "politiche che costringono le persone a rimanere intrappolate in Libia o a morire in mare". Intanto la Aquarius, dopo il no di ...

Aquarius attraccata a Valencia/ Video - non tutta la Spagna vuole i Migranti : MSF “governi giocano con la vita” : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:02:00 GMT)

AQUARIUS - Migranti A VALENCIA/ Video - MSF contro Salvini : appello Papa - “necessaria migrazione sicura” : AQUARIUS arrivata a VALENCIA, per 629 MIGRANTI, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Migranti - Msf : “Governi europei assenti - l’Aquarius andrà avanti” : Migranti, Msf: “Governi europei assenti, l’Aquarius andrà avanti” Migranti, Msf: “Governi europei assenti, l’Aquarius andrà avanti” Continua a leggere L'articolo Migranti, Msf: “Governi europei assenti, l’Aquarius andrà avanti” proviene da NewsGo.

Arrivati a Valencia i Migranti di Aquarius | Msf : Ue assente - ma noi andiamo avanti : Dopo nove giorni in mare approdano finalmente sulla terraferma i 629 migranti che erano a bordo della nave Aquarius, scaglionati in tre gruppi (su tre imbarcazioni diverse). Intanto il ministro dell'Interno rincara la dose: "Dopo le Ong fermeremo le navi con il riso cambogiano"

Aquarius arrivata nel porto di Valencia/ Spagna divisa su accoglienza Migranti : MSF attacca Governi Ue : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Migranti - Msf : "Chiudere porti non è soluzione - causa solo sofferenze" : "La chiusura dei porti italiani viola i diritti fondamentali delle persone, capiamo che l'Italia si trova in una situazione molto complicata, che il resto dell'Europa non è stato capace di condividere questa solidarietà...

Aquarius - i 629 Migranti arrivano al porto di Valencia. Msf : “Governi Ue assenti - la nave andrà avanti” : Dopo nove giorni in mare i 629 migranti che sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius hanno raggiunto il porto di Valencia. Il primo gruppo, le 274 persone trasbordate sulla nave Dattilo della Guardia Costiera italiana, hanno già toccato terra. Ora è il momento dei 106 rimasti sulla nave della ong Sos Mediterranee, mentre per ultima attraccherà nave Orione della Marina militare italiana con 249 migranti a bordo. “Fino a che i governi ...