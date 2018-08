Messina | «Dal Sud al taglio del debito | ecco il nostro piano»

Messina - ad di Intesa Sanpaolo : 'Dal Sud al taglio del debito - ecco il nostro piano' - di O. De Paolini : Negli ultimi due mesi è aumentata la percezione di un rischio Italia. C'è chi teme che tra fine agosto e inizio settembre possano scatenarsi nuove turbolenze sui mercati. Sono...

NBA - intervista esclusiva a Messina : 'Siamo usciti bene dallo scambio con Toronto - Belinelli ci aiuterà' : "Credo che sia voglioso di fare quest'esperienza per confrontarsi con un mondo che è un passo avanti rispetto all'Europa e al resto del mondo: il livello di competitività, le strutture, l'...

Si è conclusa con successo “Swim for smile 2018” la traversata solidale dello stretto di Messina a favore della Fondazione Operation Smile Italia Onlus : Si è conclusa con successo la traversata solidale, promossa per il terzo anno consecutivo da Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation Smile Italia Onlus, che ha rilanciato la sfida: attraversare lo stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della ...

“Swim for smile 2018” : il 21 luglio la traversata solidale dello Stretto di Messina : Per il terzo anno consecutivo, Domenico Scopelliti, Vicepresidente Scientifico e chirurgo volontario della Fondazione Operation smile Italia Onlus, rilancia la sfida: attraversare lo Stretto di Messina a nuoto per parlare dell’importanza di una chirurgia sicura, tempestiva ed efficace nel trattamento e la cura delle malformazioni al volto, in particolare della labiopalatoschisi. Nei due anni precedenti, infatti, il Dottor Scopelliti ha coinvolto ...

Incidente stradale sulla Messina Catania : due morti : Incidente stradale sull'autostrada A18, la Messina Catania nei pressi di Roccalumera in provincia di Messina. Morto un 27enne e un 74enne.

MessinaServizi Bene Comune : le novità della Società - annunciate dal sindaco Cateno De Luca : Diverse modalità di erogazione del servizio, con l'introduzione del cosiddetto 'netturbino di quartiere' al fine di collegare specifiche porzioni urbane ad operatori preventivamente individuati, sono ...

Torna a Messina "Il Cortile " Teatro Festival" Cinque grandi spettacoli dal 16 luglio al 13 agosto : Cinque spettacoli, tutti di lunedì, di cui quattro in prima a Messina. Importanti nomi siciliani, che hanno acquisito una notorietà importante in tutta Italia quali, per esempio, Gaspare Balsamo , ...

Arrestati a Messina - dalla Polizia di Stato - due uomini : Un'assolata ed apparente tranquilla domenica mattina quella appena trascorsa per un'anziana donna uscita di casa alla buonora e aggredita di spalle da un giovane uomo che con un rapido movimento le ...

Messina - addio al piccolo Moise che in due anni di vita ha vissuto sempre in ospedale : E' morto all'ospedale di Messina Moise, il bimbo calabrese di 2 anni e mezzo affetto sin dalla nascita da una grave patologia che lo ha costretto a vivere sempre in ospedale. A darne notizia Antonio Marziale, Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, che aveva sollevato il caso.Continua a leggere

Messina Denaro - l'ambasciatore del boss a Roma tradito dalla passione per i selfie su Facebook : Ecco le foto di Cinuzzo Urso scattate dai carabinieri. Fra cene a Ostia e incontri in zona Vaticano. A cena, andava al ristorante “Al pescatore” di Ostia. Ma solo con pochi amici fidati. Gli incontri d’affari li teneva invece in strada, dalle parti del Vaticano o alla Garbatella, come fossero chiacchierate fra amici. Raffaele Cinuzzo Urso faceva di tutto per non apparire un boss in missione nella Capitale. --E che boss, l’ambasciatore del ...

Messina - avvistato squalo tra Ganzirri e Torre Faro : la Guardia Costiera ai bagnanti - “non allontanatevi dalla costa” : Nella mattinata odierna, è pervenuta presso il comando della Guardia Costiera di Messina una “segnalazione da parte dell’equipaggio di bordo di una feluca intenta in attività di pesca, dell’avvistamento di uno squalo nello specchio acqueo antistante il confine tra le località di Ganzirri e Torre Faro del comune di Messina, a circa 60 metri dalla riva, nei pressi della piattaforma “Kobold”. Ai fini della sicurezza balneare – si spiega ...

Dalla protesta in mutande all’elezione : Cateno De Luca - nuovo sindaco di Messina : Eletto primo cittadino con oltre il 65% dei voti, già sindaco di Fiumedinisi e Santa Teresa di Riva, nel 2007 si era spogliato nell’Assemblea regionale della Sicilia. Finito sotto inchiesta per abuso d’ufficio e per evasione fiscale

Cateno De Luca - nuovo sindaco di Messina : dalla protesta in mutande agli arresti all'elezione : stato eletto sindaco di Messina ai ballottaggi con oltre il 65% dei voti . Ma il nome di Cateno De Luca non è affatto sconosciuto né al mondo politico né a quello giudiziario. Una delle immagini che sono rimaste negli annali , di lui, è quella di quando, nel 2007, rimase in mutande nell'Assemblea regionale della Sicilia: la Bibbia in ...

Incidente a Messina : bimbo di 4 anni travolto da un’auto - è grave in ospedale : Un bambino di quattro anni è stato portato in ospedale in gravissime condizioni: secondo quanto emerso, il piccolo è stato investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina. Attualmente si trova ricoverato al Policlinico di Messina.Continua a leggere