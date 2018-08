Windows 10 | Microsoft annuncia il supporto di Edge all’autenticazione di Windows Hello

Microsoft : Windows e Office sono meglio nel cloud : Per il momento, gli utenti più allergici agli update ossessivo-compulsivi hanno ancora la possibilità di utilizzare tool di terze parti in grado di interferire con la nuova politica always-on. Ma in ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove schermate con l’ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...

Microsoft incrementa i costi di Office 365 - Windows 10 e Cloud : Office 365, Windows 10 e i servizi Cloud targati Redmond hanno ricevuto numerosi miglioramenti nell’ultimo periodo ed hanno portato la compagnia a superare l’obettivo dei 100 miliardi di ricavi in un anno fiscale. Adesso però Microsoft non deve solo pensare ai ricavi ma anche ai guadagni ed ecco che, per tale ragione, ha annunciato dei rincari e delle rimodulazioni. Se vi state già allarmando e siete pronti a gridare allo scandalo, ...

Windows 10 : Microsoft potrebbe aggiungere un nuovo supporto nativo alle macchine virtuali : La build 18204 sbarcata poche ore fa nel canale Skip Ahead del programma Insider, a quanto pare, nasconde una novità che ufficialmente non è stata segnalata da Microsoft. Andando in Pannello di Controllo>Programmi e funzionalità>Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows, l’utente Twitter Tero Alhonen ha constatato l’aggiunta di una nuova e curiosa voce all’interno del menu che recita Virtual Machines. ...

Microsoft rilascia Windows UI library rendendo il Fluent Design retrocompatibile : Microsoft ha finalmente eliminato una delle più grandi limitazioni per gli sviluppatori e per gli utenti relative all’interfaccia grafica delle Universal Windows App. Fino a due giorni fa il Colosso di Redmond adottava un piano prestabilito che prevedeva il rilascio del framework di sviluppo XAML UWP come parte degli aggiornamenti di Windows 10 e dei relativi SDK comportando delle limitazioni alquanto importanti: gli sviluppatori, per ...

Windows 10 April Update : Microsoft distribuisce il terzo aggiornamento cumulativo di luglio : Questo mese si sta mostrando particolarmente intenso per quanto concerne gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10. Pochi minuti fa, infatti, è stato rilasciato il terzo Update numerato 17134.191 e disponibile per tutti gli utenti April Update.-- Changelog Addresses an issue that causes devices within Active Directory or Hybrid AADJ++ domains to unexpectedly unenroll from Microsoft Intune or third-party MDM services after installing ...

Microsoft implementa il Fluent Design nell’app Telefono di Windows 10 Mobile; un segno di Andromeda? : Microsoft potrebbe aver cominciato a lavorare sui preparativi del futuro Surface Andromeda, il 3-in–1 di casa Redmond dal doppio display che secondo le indiscrezioni dovrebbe vedere luce durante il corso del prossimo anno. A suggerire tale ipotesi è un recente aggiornamento rilasciato dal Colosso di Redmond per l’applicazione di sistema “Telefono” preinstallata in tutti i dispositivi Windows 10 Mobile. L’update, ...

Asphalt 9 : Legends disponibile sul Microsoft Store di Windows 10 : La nuova edizione del celebre gioco di corse automobilistiche marchiato Gameloft, Asphalt 9: Legends, è appena approdato inaspettatamente sul Microsoft Store con disponibilità per tutti i PC e tablet Windows 10, smartphone esclusi. Si tratta di un titolo tipicamente mobile che quindi non necessita di elevate risorse grafiche tanto è vero che, tra i requisiti minimi richiesti, troviamo 4GB di RAM e una GPU Intel HD Graphics 4000. E’ da ...

Windows 10 : Microsoft brevetta un nuovo Control Center : Secondo una domanda di brevetto presentata nel mese di gennaio del 2017 e pubblicata la scorsa settimana, Microsoft potrebbe introdurre in Windows 10 un nuovo Control Center.-- Non è certamente la prima volta che incontriamo questa indiscrezione poiché già un anno fa il Colosso di Redmond, in occasione del rilascio di una nuova build Insider Preview, per pochi istanti pubblicò presumibilmente per errore sul proprio blog ufficiale uno strano ...

Microsoft e gli utenti consumer : si apre una nuova era costituita da Surface - Cortana - Office e Windows 10 : Da quando Satya Nadella è diventato CEO di Microsoft si sono aperte essenzialmente due correnti di pensiero: c’è chi lo critica e c’è, invece, chi lo apprezza moltissimo. In realtà hanno ragione entrambi e la motivazione è alquanto ovvia ovvero da una parte il nuovo amministratore delegato ha fatto crescere in modo rilevante i ricavi della società grazie al Cloud, Office 365 e Intelligenza Artificiale ma dall’altro ha messo la ...

Microsoft Store : tanti - troppi bug su Windows 10 Mobile! : Il 14 luglio, quindi esattamente due giorni fa, Microsoft ha rilasciato pubblicamente su Windows 10 e Windows 10 Mobile un nuovo aggiornamento dell’applicazione di sistema relativa allo Store introducendo l’effetto reveal del Fluent Design, modifiche al layout e un rinnovamento completo per la sezione “La mia Raccolta”.-- Mentre su Windows 10 l’aggiornamento si è rivelato piuttosto stabile e privo di problemi rilevanti, su Windows 10 Mobile ...

Synaptics potrebbe aver accennato a Polaris - il nuovo Windows 10 di Microsoft basato su UWP : Sono diversi mesi che non abbiamo più informazioni su Polaris ma una partnership tra due aziende note nel panorama PC avrebbe riconfermato la sua esistenza. Synaptics e AMD hanno annunciato oggi una collaborazione stipulata al fine di realizzare un sistema di sicurezza biometrico per PC aziendali e consumer basato su piattaforma AMD. Il fatto abbastanza curioso è che tale tecnologia sarà incentrata, secondo le due società, su un misterioso ...

Posta e Calendario : Microsoft testa in Windows 10 i banner pubblicitari di terze parti : Dopo la recente implementazione del banner pubblicitario relativo ad Office 365 che recita “Ottieni le funzionalità Premium di Outlook”, Posta e Calendario potrebbe a breve integrare anche quelli di terze parti. Da alcuni giorni a questa parte, un numero molto ristretto di utenti ha potuto constatare nella UWP di sistema “Posta e Calendario” la comparsa di alcuni annunci posizionati – o meglio fissati – nella ...

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...