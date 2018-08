Il bilancio del mercato | salto in alto Juventus

Economia : Ruocco - commissione Finanze Camera - a 'Il Sole 24 Ore' - drastico taglio del cuneo fiscale nella legge di bilancio : Roma, 01 ago 09:10 - , Agenzia Nova, - Questo decreto mette i giovani e il lavoro al centro: da una parte evita le distorsioni che ci sono state finora sui contratti a a termine e dall'altra estende ...

Economia : La Malfa sul 'Corriere della Sera' - bilancio e intesa con la Ue : Roma, 30 lug 09:02 - , Agenzia Nova, - L'economista Giorgio La Malfa in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che secondo gli osservatori alla ripresa autunnale si... , Res,

Incendi in California : si aggrava il bilancio delle vittime - 7 morti : Gli Incendi stanno devastando i parchi nazionali Sequoia e Kings Canyon in California: un secondo vigile del fuoco ha perso la vita combattendo contro le fiamme. Lo scorso 14 luglio è morto un altro vigile del fuoco, intervenuto per spegnere le fiamme di un rogo scoppiato nei pressi dello Yosemite National Park. Sei le vittime civili degli Incendi che da giorni stanno imperversando nella contea di Shasta: il corpo senza vita della sesta vittima ...

Boeri - tregua con Di Maio : ‘Collaborazione istituzionale’ per la conversione del decreto Dignità e la legge di bilancio : Una tregua tra Luigi Di Maio e il presidente Inps Tito Boeri. Con la promessa di “reciproca collaborazione istituzionale”. Una collaborazione indispensabile al vicepremier e ministro del Lavoro per la conversione in legge del decreto Dignità, su cui a metà luglio si era consumato lo scontro con l’economista definito “non minimamente in linea con le idee del governo”. Ma soprattutto in vista della legge di Bilancio, in cui ...

Forte terremoto in Indonesia - stato di emergenza : oltre 120 repliche - si aggrava il bilancio delle vittime : 1/4 ...

Assestamento di bilancio 2018 - dimissioni del Consigliere Coltrinari e comunicazioni di Di Battista : consiglio della CCIAA di Fermo ... : ... quattordici presenti, tutti favorevoli, ndr, la variazione del bilancio, quanto mai necessaria per proseguire la nostra azione di sostegno all'economia del territorio', ha aggiunto Di Battista. ...

Incidente stradale Scozia - morti donna e bimbo italiani/ Ultime notizie : sale a 5 il bilancio delle vittime : Scozia, morti donna e bimbo italiani in Incidente stradale. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Incendi in Grecia : il bilancio sale a 85 morti - si teme per la sorte delle due sorelline disperse : Si aggrava il bilancio delle vittime degli Incendi che hanno devastato la regione nei pressi di Atene: 85 persone hanno perso la vita, secondo quanto reso noto dal ministero della Sanità, che ha precisato che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. Il ministero delle Infrastrutture ha invece rilevato che 1.218 case – il 49% di quelle danneggiate – risultano inabitabili e irrimediabilmente ...

Legionella - sale a 26 il bilancio delle persone contagiate : sale a 26 il numero dei contagiati dal batterio della Legionella nel comune di Bresso, alle porte di Milano, che ha portato alla morte di tre persone. L’amministrazione della cittadina nel conrso di una conferenza stampa, ha reso noto due nuovi casi rispetto al bilancio di 24 che era stato dato ieri. I risultati dei primi campionamenti saranno disponibili già da domani. Quanto alle condutture, il gruppo Cap, cooperativa ...

Grecia - continuano le ricerche delle vittime. Sale a 80 morti il bilancio : continuano incessanti le ricerche casa per casa e lungo la costa, delle vittime degli incendi divampati lunedì nel circondario di Atene, a Rafina, Kineta e Mati. Proprio a Mati la piccola città ...

“Terzo morto”. Sale il bilancio dell’infezione da Legionella. Controlli serrati : Legionella, adesso è vera e propria epidemia. A Bresso, comune guidato dal sindaco Simone Cairo, sono in corso analisi e campionamenti: l’obiettivo è cercare di capire in che modo il batterio killer si sia diffuso. E come sia riuscito, nel giro di pochi giorni, a infettare così tante persone. Le prime vittime del batterio erano state un uomo e una donna, entrambi 94enni: il primo è deceduto domenica sera all’ospedale Bassini di ...

Situazione drammatica in Grecia : sale a 79 il bilancio delle vittime degli incendi [FOTO e VIDEO] : 1/88 ...

BIBLIOTECA DI MORANDO - Positivo il bilancio della prima stagione : Preziose donazioni, che arrivano da persone note del mondo dello spettacolo ma anche da privati, hanno permesso alla BIBLIOTECA di MORANDO di diventare un centro di studio sempre più articolato ...

Il cedimento della diga nel Laos - case e villaggi spazzati via da 5 miliardi di metri cubi d’acqua : vittime e centinaia di dispersi - si teme un bilancio drammatico [GALLERY] : 1/20 ...