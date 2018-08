Giochi' 26 | Malagò | è candidatura forte

Malagò : in forse Daisy a Giochi Europei : 15.30 "Ho parlato oggi con Alfio Giomi (il presidente della Fidal) che mi ha detto che la partecipazione di Daisy Osakue agli Europei di atletica è fortemente a rischio". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò durante i lavori della Giunta. "Lei - ha spiegato il presidente del Coni - deve fare una dose massiccia di cortisone e malgrado ci sia la possibilità dell'esenzione la quantità è troppo elevata. Quello che è successo è un ...

Giochi 26 : Malagò invita 3 sindaci a Roma : ANSA, - Roma , 26 LUG - Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha appena invita to i sindaci di Cortina , Giampietro Ghedina, , Milano , Giuseppe Sala, e Torino , Chiara Appendino, , città candidate ad ...

Giochi 2026 : Malagò - non ci siano vinti : ANSA, - NOCERA INFERIORE , SALERNO, , 26 LUG - "La speranza è che se ci sarà un vincitore, non ci siano dei vinti . Perché questo ce lo insegna lo sport". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha risposto ai giornalisti che, a margine dell'inaugurazione di un impianto sportivo a Nocera Inferiore , Salerno, , gli chiedevano delle città da ...

Giochi 2026 - Malagò : "Non ci siano vinti" : 'La speranza è che se ci sarà un vincitore, non ci siano dei vinti. Perché questo ce lo insegna lo sport'. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha risposto ai giornalisti che, a margine dell'inaugurazione di un impianto sportivo a Nocera Inferiore, Salerno,, gli chiedevano delle città da ...

Giochi '26 : l'avvertimento di Malagò : ANSA, - ROMA, 11 LUG - "Non dobbiamo disperdere questo fortissimo desiderio di ospitare i Giochi invernali 2026 con variabili esterne che possono nascere da altri mondi. Chiedo ci sia una competizione ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) – E, ancora: “è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex-ante e certificati ISO 20121 e sarà assolutamente sostenibile sotto ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia , ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò , lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, c

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) - E, ancora: "è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà og

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) – E, ancora: “è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex-ante e certificati ISO 20121 e sarà assolutamente sostenibile ...

Giochi 26 : Malagò - per 10 luglio sapremo : ... Giovanni Malagò, al termine dell'incontro andato in scena a Palazzo Chigi per parlare delle Universiadi di Napoli 2019, al quale hanno preso parte anche il sottosegretario con delega allo Sport ...