Furbetti del cartellino - indagati otto dipendenti della Regione Lazio - : Arrivavano a lavoro, timbravano e uscivano senza nemmeno entrare in ufficio. I reati ipotizzati sono peculato e truffa aggravata. Tra i soggetti coinvolti anche l'autista di un dirigente dell'ufficio, ...

Furbetti del cartellino - in chiesa o al centro estetico invece che al lavoro : indagati 12 impiegati del Comune di Procida : C’era chi andava a fare la spesa e chi girava per fiorai, chi andava a ricercare qualche minuto di raccoglimento in chiesa e chi visitava il caro defunto al cimitero, ma anche chi si ritagliava qualche momento di benessere al centro estetico. O ancora c’è chi si godeva lo splendore dell’isola. Il problema è che 12 impiegati del Comune di Procida facevano queste cose mentre dovevano essere al lavoro: per questo sono finiti in ...

Scacco matto ai Furbetti del cartellino : sospesi quattro dipendenti del Comune di Procida : I carabinieri della compagnia di Ischia hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare interdittiva emessa dal Gip di Napoli a carico di quattro dipendenti del Comune di Procida. I soggetti colpiti ...

Vicenza : 'Furbetti' della 104 - nei guai due dipendenti Camera di Commercio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I due dipendenti, mediante artifici e raggiri, consistiti nel produrre all’amministrazione di appartenenza (Camera di Commercio di Vicenza ) false dichiarazioni attestanti la necessità di usufruire di permessi ai sensi della L. 104/92 al fine di assistere propri familiari

Vicenza : 'Furbetti' della 104 - nei guai due dipendenti Camera di Commercio : Vicenza, 18 lug. (AdnKronos) - Sono finiti nei guai due dipendenti della Camera di Commercio di Vicenza rinviati a giudizio per reato di Truffa ai danni dell’Inps per anni sfruttavano illecitamente la legge sui permessi 104 truffando l'Inps per diversi migliaia di euro. Epilogo di una complessa e ar

Il ministro della PA Giulia Bongiorno contro i Furbetti del cartellino : “Controlli biometrici per contrastare l’assenteismo” : Il ministro della Pubblica amministrazione annuncia una stretta e maggiori controlli per contrastare il fenomeno dell'assenteismo nel settore pubblico. Giulia Bongiorno ha in mente di introdurre i controlli biometrici come nel settore privato "per tutelare chi lavora" e punire chi invece non va a lavorare.Continua a leggere

Furbetti del cartellino - Ministro Bongiorno : sì a impronte digitali : Il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, candidata alle ultime elezioni politiche con la Lega, ha dichiarato guerra agli assenteisti, lanciando ispezioni a sorpresa, rilevamento di impronte digitali contro i Furbetti del cartellino, valutazione degli utenti e meritocrazia contro i raccomandati, cambio di rotta per la riforma del Corpo forestale, lavoro più agile per le donne e leggi più chiare e liberali contro i ...

Furbetti del cartellino - dieci indagati in provincia di Palermo - : Le indagini, condotte con telecamere e pedinamenti, riguardano alcuni impiegati del comune di Misilmeri. Tre dipendenti sono stati sospesi dal servizio

Bongiorno : "Impronte digitali contro i Furbetti del cartellino" : La Ministra della PA, Giulia Bongiorno, ha concesso la sua prima intervista al Corriere della Sera. La Bongiorno ha le idee chiare: occuparsi di prevenzione. È infatti intenzionata a promuovere come primo atto dei "sopralluoghi a sorpresa", con l'intenzione di verificare il funzionamento degli uffici pubblici: "Nulla di punitivo. Ispezioni a campione con pool di esperti: i nostri ispettori e specialisti di modelli organizzativi. Se troverò ...

Pubblica amministrazione - Bongiorno : «Impronte digitali contro i Furbetti del cartellino e ispezioni a sorpresa» : ispezioni a sorpresa e impronte digitali contro i furbetti del cartellino, valutazioni degli utenti contro i raccomandati, leggi 'più chiare e liberali' contro i corrotti, cambio di rotta per la ...

Giulia Bongiorno - pugno di ferro contro i Furbetti del cartellino : ispezioni a sorpresa e impronte digitali : Teleborsa, - Si fa sempre più dura la vita per i furbetti del cartellino : più ispezioni ma anche il supporto delle nuove tecnologie , compreso, se necessario, il rilevamento delle impronte digitali . ...

Impronte digitali contro i Furbetti del cartellino : contro i furbetti del cartellino arrivano più ispezioni ma anche nuove tecnologie, comprese il rilevamento delle Impronte digitali. E ancora, valutazioni degli utenti contro i raccomandati, leggi "più chiare e liberali" contro i corrotti, cambio di rotta per la riforma del Corpo forestale e lavoro più agile per le donne. Sono gli elementi forniti dal ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno in un'intervista al ...