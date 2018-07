Barbara d' Urso | pace tra Bobby Solo e la figlia Veronica dopo 15 anni di silenzio

Mara Venier - Domenica In : nuove dichiarazioni su Barbara d’Urso : Domenica In, torna Mara Venier: le novità sulla nuova conduzione del programma Rai e le parole su Barbara d’Urso Mara Venier torna alle origini. Da mesi non si fa altro che parlare del ritorno della ‘Zia d’Italia’ nel salotto di Domenica In. Non è affatto da dimenticare che la conduttrice ha presentato il programma in […] L'articolo Mara Venier, Domenica In: nuove dichiarazioni su Barbara d’Urso proviene da ...

MARA VENIER/ "Il mix di risate e trash di Barbara d'Urso è formidabile” : MARA VENIER, prossima conduttrice di Domenica In, critica l'edizione delle sorelle Parodi ed esprime parole di stima nei confronti della 'rivale' Barbara d'Urso.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:11:00 GMT)

Mara Venier - frecciatina al veleno a Cristina Parodi : «Meglio Barbara D'Urso» : Mara Venier è in grande forma. E prontissima a tornare in Rai per condurre la 'sua' Domenica In, la trasmissione che le consacrò come una dei più importanti volti dell'intrattenimento della ...

Mara Venier : "Meglio Barbara d'Urso della Domenica In delle Parodi" : Il Messaggero propone oggi una lunga e interessante intervista a Mara Venier. La conduttrice che a settembre tornerà a condurre Domenica In per la decima volta, ha raccontato di aver sofferto di depressione nel 2015 dopo la morte della mamma. Ma ha anche parlato del suo prossimo impegno televisivo anticipando che nel cast della nuova Domenica In ci saranno l'ex ciociara di Avanti un altro Alessia Macari e l'attrice Gabriella Germani che ...

Barbara D'Urso e Mara Venier regine della tv e dei social - ma chi vince la guerra dei follower? : Barbara D'Urso e Mara Venier sono amiche nella vita reale, ma nella prossima stagione televisiva saranno rivali. La prima è salda al timone di ' Domenica Live' su canale 5, la seconda torna alla guida ...

Barbara D'Urso vince già la prima sfida con Mara Venier : ha 300.000 follower in più : Barbara D'Urso e Mara Venier sono amiche nella vita reale, ma nella prossima stagione televisiva saranno rivali. La prima è salda al timone di Domenica Live su Canale 5, la seconda torna alla guida di ...

Barbara D'Urso ancora Dottoressa Gio' : ANSA, - ROMA, 29 LUG - Ciak da qualche settimana a Roma per Barbara D'Urso nei panni della Dottoressa Giò. Torna così a recitare dopo una ventina di anni tornando ad un personaggio mai dimenticato dai ...

Barbara D'Urso rimette il camice - ciak a Roma per la nuova serie della Dottoressa Giò : ciak da qualche settimana a Roma per Barbara d' Urso nei panni della Dottoressa Giò. Torna così a recitare dopo una ventina di anni tornando ad un personaggio mai dimenticato dai telespettatori, la ...

Barbara d’Urso : le parole di incoraggiamento ad Angelo Sanzio prima del GF : Angelo Sanzio e la conversazione con Barbara d’Urso il giorno prima del suo ingresso al Grande Fratello: l’ex gieffino risponde alle domande dei fan Sono passate diverse settimane da quando si sono spente le luci all’interno della Casa del Grande Fratello eppure, ancora oggi, i concorrenti del reality continuano ad essere molto amati e seguiti […] L'articolo Barbara d’Urso: le parole di incoraggiamento ad Angelo ...

Barbara D’Urso a Sanremo 2019 : Claudio Baglioni la vuole : Nelle ultime ore, le voci si sono fatte sempre più insistenti: sembra che Claudio Baglioni, riconfermato alla guida del Festival di Sanremo anche nel 2019 (dopo i successi registrati nel 2018), voglia fortemente al suo fianco… una donna della concorrenza! Che, dopo Maria De Filippi (voluta da Carlo Conti), il palco dell’Ariston sia destinato ad essere calcato, ora, da Barbara D’Urso? Per ora, sono solamente indiscrezioni. La ...

Sanremo 2019 Claudio Baglioni vuole Barbara D’Urso : Secondo voci di gossip Barbara D’Urso potrebbe condurre Sanremo 2019 insieme a Claudio Baglioni, la notizia se confermata sarebbe clamorosa. La D’Urso non ha mai nascosto il suo desiderio di calcare il palco dell’Ariston e il prossimo anno potrebbe succedere davvero. Secondo il settimanale “Oggi”, sembrerebbe che l’idea sia proprio del direttore artistico del Festival Claudio Baglioni: “Si dice che Claudio Baglioni abbia ...

Barbara d’Urso scatenata tra lavoro e serate. Le FOTO : Barbara d’Urso impegnata con La Dottoressa Giò non rinuncia al divertimento Tra lavoro e divertimento, l’estate di Barbara d’Urso continua ad essere all’insegna dell’allegria e del buon umore. La stacanovista di Canale5 ha chiuso una stagione ricca di successi con Pomeriggio Cinque e Domenica Live e, invece di concedersi un’estate di puro relax, sta girando le puntate della fiction La Dottoressa Giò. Presto ...

Barbara d’Urso pronta a realizzare il suo sogno – le indiscrezioni : Il sogno di Barbara d’Urso è quello di condurre il Festival di Sanremo e a distanza di sei mesi da quando fece un ironico appello a Claudio Baglioni, oggi le acque potrebbero essersi smosse. Il condizionale è d’obbligo, ovviamente, ma secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la conduttrice di Pomeriggio Cinque sarebbe in lizza per il Festival insieme a Claudio Baglioni. “Non è un mistero che Barbara d’Urso sogni di condurre il Festival di ...