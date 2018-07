Mick Schumacher Il figlio di Michael ha vinto a Spa-Francorchamps | primo trionfo in

C'è un altro Schumacher che vince : primo successo di Mick in Formula 3 : Sulle orme del padre. Ieri, sulla mitica pista di Spa, Mick Schumacher ha vinto la sua prima gara di Formula 3. In 'gara 3' della tappa belga del Campionato Europeo Fia, il figlio di Michael ha dato ...

Mick Schumacher ha vinto in Euro Formula 3! Che successo per il figlio d’arte - trionfo a Spa a suon di sorpassi : Mick Schumacher ha vinto la sua prima gara nell’Euro Formula 3. Una giornata bellissima per il figlio del grande Michael, le cui condizioni fisiche dopo il noto incidente sugli sci sono sempre assolutamente riservate. Il 19enne si è imposto nella gara3 del GP del Belgio, proprio sul mitico tracciato di Spa dove era iniziata la carriera del papà. Dopo una deludente gara2 in cui non era riuscito a sfruttare la pole position, Schumi è stato ...

Europeo di F3 - primo trionfo per Mick Schumacher : il tedesco vince Gara-3 a Spa-Francorchamps : Il pilota tedesco del team Prema vince la sua prima corsa nell’Europeo di F3, il figlio del Kaiser trionfa in Gara-3 a Spa Mick Schumacher ha conquistato la sua prima vittoria nell’Europeo di F3, trionfando in gara 3 sul circuito di Spa in Belgio, pista dove è iniziato il mito del papà Michael. Il tedesco del team Prema ha riscattato la delusione di gara 2 dove, partito dalla pole position, si è ritirato per un incidente con il ...