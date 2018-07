Isola | Eva Henger | «La denuncia di Monte? Sto ancora aspettando Ora mi rispettano di più»

Isola dei Famosi - Eva Henger ironizza sulla denuncia di Francesco Monte : 'Magari ha sbagliato indirizzo' : Il ' canna-gate ' ha tenuto banco per tutta l'ultima edizione dell' Isola dei Famosi ma a distanza di mesi come si è conclusa la questione? È una dei protagonisti, Eva Henger , a tornare sull'...

“Non dovevano farlo!”. Temptation Island - Filippo Bisciglia contro Riccardo e Ida. Guai grossi per i due Isolani : A Temptation Island i ‘concorrenti’ più famosi sono Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Delle sei coppie in gioco, diventate cinque dopo la decisione di Valentina di lasciare Oronzo al falò di confronto anticipato, il pubblico conosceva solo i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Lì, nello studio di Maria De Filippi, Riccardo e Ida si sono incontrati per la prima volta e, dopo una lunga serie di alti e bassi, sono usciti ...

Croazia - finisce male fiaccolata dei tifosi : evacuata l'Isola dell'Amore : I fan croati che volevano sostenere la loro nazionale di calcio con una performance con le torce hanno causato un incendio sulla famosa 'Isola dell'Amorè, secondo quanto riferito dai media locali ...

Maltempo - allagamenti in Trentino : Moena sott'acqua - rifiugio Isolato. Almeno 50 evacuati : Trentino sotto l'acqua. Violenti nubifragi, con alcune grandinate, ci sono state questo pomeriggio in gran parte della provincia, con allagamenti e smottamenti. La situazione più critica...

Giappone - tifone “Prapiroon” : consigliata l’evacuazione di 38mila persone sull’Isola di Kyushu : In Giappone le autorità hanno consigliato l’evacuazione di 38mila persone in quattro prefetture dell’isola di Kyushu, a causa dell’arrivo del tifone Prapiroon. La misura precauzionale interessa gli abitanti delle prefetture di Kagoshima, Kumamoto, Fukuoka e Miyazaki. Il tifone si muove in direzione dell’arcipelago dal Mar del Giappone, e porta con sé piogge torrenziali e forti raffiche di vento. L’agenzia ...

Terremoti : la parte ovest dell’Isola di Ustica (Palermo) si è sollevata di oltre 30 cm [FOTO] : La parte ovest dell’isola di Ustica (Palermo) si sarebbe sollevata di oltre 30 cm a causa di due Terremoti avvenuti nel primo quarto del 1900. È quanto emerge dal rilevamento a nuoto per lo studio dei meccanismi di erosione e delle variazioni del livello del mare lungo i 13 km del perimetro dell’isola, condotto nell’ambito del progetto scientifico internazionale Geoswim dell’ENEA e dell’Università di Trieste, che prevede la mappatura complessiva ...

Simone Barbato dopo l’Isola alleva capre e maiali : L’ex naufrago Simone Barbato dopo l’avventura sull’isola dei famosi, ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali e così è tornato a vivere a casa di sua nonna nelle campagna di Ovada. I riflettori del mondo dello spettacolo, su di lui, per ora si sono spenti e la circostanza non sembra dispiacergli così tanto. Almeno per il momento.Raggiunto da una giornalista del settimanale “Grand Hotel” è lui stesso a raccontare il ritorno alla sua ...

Dopo L'Isola dei Famosi sparisce dalla tv : ora l'ex concorrente alleva capre e maiali : DalL'Isola dei Famosi alla campagna di Ovada. Rientrato dall'Honduras, Simone Barbato ha scelto di rifugiarsi tra la natura e gli animali e così è tornato a vivere a casa di...

Simone Barbato : dopo L'Isola dei famosi alleva capre e maiali : dopo l'esperienza vissuta in Honduras durante l'ultima edizione de L'isola dei famosi, Simone Barbato è tornato ad Ovada in provincia di Alessandria a casa da sua nonna. Il noto personaggio televisivo lavora come allevatore di vari animali, come capre e maiali. Simone ha concesso ultimamente un'intervista a Nadia Accardi, inviata di Grand Hotel. Il mimo di Zelig ha parlato in tale occasione della sua vita e dei suoi passatempi. Il sogno che ...

Isola dei famosi - Eva Henger clamorosa sulla droga al reality : 'Sapete quante canne si facevano?'' - devastante : Eva Henger torna a parlare del famigerato cannagate che ha sconvolto l'Isola dei famosi, stavolta puntando dritto contro Mara Venier che l'ha delusa. Ma quel che rivela a La Confessione su La8 è un ...

Eva Henger : "Mara Venier mi ha deluso - non mi è piaciuto il suo comportamento all'Isola" : Un caso ancora aperto. L’Isola dei famosi è terminata da un mese, ma il caso canna-gate torna a far discutere, con Eva Henger che ammette di aver interrotto i rapporti con Mara Venier proprio a causa delle polemiche generate dal reality di Canale 5.“E’ lei ad avermi deluso di più”, dice l’ex concorrente ospite a La Confessione. “Con lei avevo un rapporto di amicizia, ci vedevamo fuori dall’Isola e la ritenevo un’amica, non mi è piaciuto il ...