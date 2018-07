Bari | la sede del provveditorato sul lungomare De Tullio è abusiva Il Consiglio di

Palagiustizia di Bari - nella sede provvisoria fino a 4 pm per stanza : Meno della metà del personale in servizio alla Procura di Bari potrà trasferirsi in via Brigata Regina dopo il 31 agosto, data dello sgombero del palazzo di via Nazariantz

Tribunale Bari - Bonafede : approfondimento su sede provvisoria : Roma, 12 lug., askanews, - Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha chiesto 'un ulteriore approfondimento' sulla procedura di individuazione dell'immobile destinato ad ospitare gli uffici ...

Tribunale Bari - bagarre in Aula. Ferraresi (M5s) vs Fiano (Pd) : “Risponderete in sede penale”. “Ci minaccia”. Seduta sospesa : bagarre in aula dai banchi del Pd nel momento in cui il sottosegretario alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, prende la parola e dice “Ho sentito una serie di inesattezze anche da chi ha fatto parte del governo in precedenza, inesattezze gravi di cui risponderanno in sede penale“. Alle parole dell’esponente dei 5stelle, esplodono le proteste. “Presidente Fico, le chiedo di richiamare formalmente il rappresentante del ...

Palagiustizia Bari - il ministro Bonafede : individuata la nuova sede degli uffici

Bonafede - trovata nuova sede uffici Bari : ANSA, - ROMA, 9 LUG - "Gli uffici giudiziari di Bari avranno una nuova 'casa'. È stata portata a termine la procedura per l'individuazione dell'immobile che ospiterà il tribunale e la Procura della ...

Palagiustizia inagibile a Bari - il governo pronto al decreto 'Alcuni uffici presto in altra sede' : Non bastavano zanzare, gatti, terriccio sotto i piedi e temperature tropicali registrate sotto le tende a mortificare la giustizia barese, costretta da 18 giorni in una tendopoli. Il nubifragio di ...

Bari - inaugurata nuova sede URP a Carbonara : ... chiedere informazioni sui servizi del Comune, orari degli uffici, orari dei trasporti pubblici locali, concorsi, eventi, spettacoli, attività del Comune e di altri Enti e Istituzioni pubbliche; ...

