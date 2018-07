Laura Boldrini accusa il M5s e la Lega | L' ondata di violenza nei miei confronti è

Matteo Salvini - la foto contro Roberto Saviano e Laura Boldrini : 'Che coppia...' : Matteo Salvini ha pubblicato sul suo profilo Twitter una foto di Roberto Saviano e Laura Boldrini con un breve commento che dice tutto: 'Boldrini: Caro Roberto, non sei solo. Respingiamo Salvini. Che ...

Laura Boldrini e la linea dura contro gli haters via social : “Certe iniziative hanno giocato sporco contro di lei” : Laura Boldrini è da tempo impegnata in una campagna contro gli haters (ovvero gli ‘odiatori’ in rete, coloro che invece di argomentare insultano i personaggi pubblici su internet). E’ passato un anno da quando, l’ex presidente della Camera ha deciso di inaugurare una ‘linea dura’. Al grido di #AdessoBasta agli insulti ha risposto con le denunce alla magistratura. Tra i querelati anche Fabrizio Bracconeri, l’ex ...

Laura Boldrini contro Matteo Salvini : 'Presenterò mozione di sfiducia in Parlamento' : Il 13 luglio scorso è stata lanciata una petizione online che, al momento, conta 92mila firme [VIDEO]sulla piattaforma Change.org contro il ministro dell'interno Matteo Salvini. La petizione, lanciata da alcuni membri di Possibile, ha la finalita' di chiedere ai parlamentari italiani una mozione di sfiducia contro il leader della Lega per le sue politiche migratorie e e le sue esternazioni sui migranti. Laura Boldrini annuncia mozione di ...

Insulti a Laura Boldrini - sindaco leghista Camiciottoli a processo : È passato quasi un anno da quel post su Facebook di metà agosto, nel quale Laura Boldrini, che all'epoca ricopriva la carica di presidente della Camera, annunciava di voler dare battaglia agli odiatori online che la perseguitavano con Insulti e offese. L'hashtag #AdessoBasta divenne presto popolare e vennero a galla i nomi delle persone denunciate dalla deputata di Liberi e Uguali, stanca di ricevere minacce e attacchi spesso a sfondo sessuale. ...

Insulti contro Laura Boldrini - a processo il sindaco leghista Matteo Camiciottoli : “Denunciate chi minaccia e diffama” : Lo scorso anno, l'allora presidente della Camera Laura Boldrini iniziò a denunciare gli odiatori del web che tutti i giorni le scagliavano contro Insulti e minacce di ogni tipo. A distanza di un anno, i procedimenti giudiziari proseguono e a settembre il sindaco leghista Matteo Camiciottoli verrà processato.Continua a leggere

Migranti - Laura Boldrini annuncia la mozione di sfiducia a Salvini : 'Scelte ciniche e razziste' : In 88.000 hanno per ora detto sì alla mozione di sfiducia nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini per la politica e le posizioni espresse sul tema Migranti. L'obiettivo ...

Migranti - Laura Boldrini annuncia mozione di sfiducia a Salvini : “Mi adopererò per dare seguito a petizione” : La deputata di Liberi e Uguali Laura Boldrini annuncia che darà seguito alla petizione online con cui si chiede ai parlamentari italiani di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per le sue politiche e le sue dichiarazioni soprattutto in tema di Migranti.Continua a leggere

Nuovo meme su Laura Boldrini : “Se quei 9 italiani avessero saputo il corano…”. Bufala o gaffe? : Sta circolando in queste ore un Nuovo meme su Facebook riguardante ancora una volta Laura Boldrini. In realtà si tratta di una storia vera, riattualizzata evidentemente per chi ama attaccare questo personaggio politico, a distanza di poche settimane dalla Bufala riguardante il presunto figlio che vivrebbe ingiustamente un periodo ricco di soddisfazioni (qui tutti i dettagli del caso). All'ex Presidente della Camera dei Deputati, più in ...

La proposta di Laura Boldrini per le elezioni Europee : “Lista unica di sinistra senza simboli di partito” : L'ex presidente della Camera Laura Boldrini lancia la proposta di una lista unica di sinistra che si presenti compatta alle prossime elezioni Europee del 2019. Un progetto, senza i simboli dei partiti che lo compongono, che sia "contaminato dall'impegno civile" e che metta insieme "le migliori idee ed espressioni sociali del nostro Paese".Continua a leggere

Laura Boldrini : 'Listone unico per le europee 2019. Ho già lo slogan' : Una lista unica . Fatta 'dai tanti mondi che guardavano alla sinistra e hanno smesso di votarci'. E ancora: 'Penso alle magliette rosse, ai tanti e alle tante che hanno aderito all'appello di Don ...

Laura Boldrini attacca Salvini/ “Bullo - indegno - anti-italiano - nessuno gli dà retta - spero che ai suoi figli… : Laura Boldrini attacca Salvini: “Bullo, indegno, anti-italiano, nessuno gli dà retta, spero che ai suoi figli non succeda quello che lui sta riservando a tanti bambini"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 09:31:00 GMT)

Laura Boldrini - la vergogna dell'ex presidenta sui figli di Matteo Salvini : 'Spero non succeda anche a loro quel che lui fa agli altri bimbi'... : L'ex presidenta della Camera Laura Boldrini è riuscita a toccare il punto più basso della sua già trascurabile carriera politica, tirando in ballo addirittura i figli del ministro dell'Interno Matteo Salvini . Intervistata dal sito Tpi, la deputata di LeU ha commentato la circolare di Salvini che ha invitato i prefetti ...

Laura Boldrini - la pagliacciata : cosa indossa per protestare contro Matteo Salvini : Laura Boldrini si tinge di rosso. L'ex presidenta aderisce alla campagna anti-Salvini: indossa qualcosa di rosso per 'lottare contro il cinismo dilagante'. Contenta lei. 'Una maglietta rossa per ...

Laura Boldrini attacca M5S : “La Lega ha sottratto 49 milioni - gli alleati pretenderanno onestà da Salvini?” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca il Movimento 5 Stelle, reo di non aver preso posizione in merito alla sentenza di condanna per truffa ai danni dello Stato comminata alla Lega: "Per la magistratura la Lega di Salvini ha sottratto 49 milioni di euro allo Stato, ai cittadini italiani. Su per giù la stessa cifra che si risparmierebbe col ricalcolo dei vitalizi. Immagino che ora i suoi alleati 5stelle si facciano sentire ...