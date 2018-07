In salvo dopo 36 ore speleologo intrappolato in grotta nel Cuneese

Australia : turista finisce in un burrone per un selfie - in salvo dopo 6 giorni : Australia: turista finisce in un burrone per un selfie, in salvo dopo 6 giorni Giovane sudcoreana doppiamente miracolata: dopo il volo riporta solo escoriazioni e sopravvive quasi una settimana in una delle zone più impervie del Paese Continua a leggere L'articolo Australia: turista finisce in un burrone per un selfie, in salvo dopo 6 giorni proviene da NewsGo.