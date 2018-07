Il Paradiso delle Signore | a settembre su Rai1 in versione soap

Lo show delle balene nel loro Paradiso in Sardegna : Silenzio. Paolo, la nostra guida di oggi, spegne all’improvviso il motore del gommone e avvisa: «Ora, più che la vista, è importante aguzzare le orecchie». Neanche il tempo di capire ed ecco uno sbuffo fortissimo. Il mare placido si agita all’improvviso. E un secondo dopo un enorme schizzo rompe la quiete di questa mattinata senza onde: «Eccole, ec...

Il Paradiso delle Signore “daily” in onda da settembre : ufficiale data e orario della programmazione : Il Paradiso delle Signore si prepara per la nuova versione daily che ormai è in lavorazione e terrà compagnia al pubblico, volente o nolente, per ben 180 puntate. Una soap che andrà in onda nel primo pomeriggio di Rai1 e la stessa rete ha confermato che farà parte del nuovo volto della rete che si districherà tra una versione ridotta de La Vita in Diretta e il nuovo programma condotto da Caterina Balivo. Sarà proprio al centro che si ...

Madeira - l'isola portoghese che ha dato i natali a Cristiano Ronaldo : alla scoperta del Paradiso naturalistico delle Canarie [GALLERY]

Il Paradiso delle Signore fiore all’occhiello del nuovo pomeriggio di Rai1 : 180 puntate per la versione daily : Niente da fare per i fan de Il Paradiso delle Signore. L'amata fiction con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi si può dire conclusa con la sua seconda stagione e la morte di Pietro Mori tra le braccia della sua Teresa. Ormai i fan devono farsene una ragione visto che, proprio durante la presentazione dei palinsesti Rai di ieri, il direttore generale Orfeo ha confermato la versione soap della fiction come fiore all'occhiello del nuovo pomeriggio della ...

Il Paradiso delle signore - arriva la versione ‘daily’ : Nuovo formato daily per la fiction campione di ascolti Il Paradiso delle signore, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, che dalla prossima stagione andrà in onda come appuntamento quotidiano del pomeriggio di Rai1. La partenza è fissata per il 10 settembre alle 15.30 come si legge sul numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola martedì 26 giugno. Dopo il mancato accordo tra la Rai e i lavoratori per le riprese a Torino, il set si è aperto il 18 ...

Il Paradiso delle Signore - al via le riprese con diversi cambiamenti : Sono in corso le riprese de Il Paradiso delle Signore, che dalla prossima stagione televisiva diventa un appuntamento quotidiano nel pomeriggio di Rai 1

Il Paradiso delle Signore : primo ciak a Milano. New entry Roberto Farnesi e Vanessa Gravina : Roberto Farnesi La scommessa più forte, in termini economici e di rischio, del nuovo pomeriggio di Rai1 è già iniziata. Lo scorso lunedì 18 giugno, nella centralissima Piazza San Fedele di Milano, a due passi dal Duomo, è stato girato il primo ciak della terza stagione de Il Paradiso delle Signore che in autunno diventa un appuntamento quotidiano, in onda subito dopo la novità Vieni da Me di Caterina Balivo. Il più elegante grande magazzino di ...

Il Paradiso delle Signore 3 : iniziano le riprese nella capitale lombarda : Il Paradiso delle Signore 3, la via le riprese nella capitale lombarda. Nel cast Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, tra i tanti nomi, come vi avevamo dato in anteprima assoluta noi di Super Guida tv. Il Paradiso delle Signore 3: primo ciak, 18 giugno 2018 Ormai lo sanno anche i sassi, che a settembre nel pomeriggio di Rai 1 ad intrattenerci dopo il programma di Caterina Balivo, Vieni da Me, ci sarà la fiction Il Paradiso delle Signore, arrivato ...

Il Paradiso delle Signore 3 diventa quotidiano : via alle riprese con Tersigni e Torriani protagonisti : Dopo tanto parlare, è arrivata la conferma che dalla prossima stagione televisiva Il Paradiso delle Signore si trasformerà in un appuntamento quotidiano, in onda nel pomeriggio di Raiuno (il che, in altre parole, conferma anche la chiusura di Zero e Lode nonostante i buoni ascolti ottenuti nei mesi scorsi). Le riprese sono iniziate lunedì scorso a Milano, e poi si sposteranno a Roma. Salta così l'ipotesi di girare a Torino, dopo il no dei ...

Al via le riprese de Il Paradiso delle Signore in formato “soap” dopo la morte di Pietro Mori : confermati Alessandro Tersigni ed Alice Torriani : Primi ciak a Milano prima di spostarsi a Roma. Hanno preso ufficialmente il via le riprese de Il Paradiso delle Signore in formato soap per il pomeriggio di Rai1 dicendo addio definitivamente alla prima serata. A quanto pare a niente sono servite petizioni, minacce di boicottare il progetto, raccolta firme e cartellini rossi, la Rai ha deciso di dire addio a Il Paradiso delle Signore in versione fiction con la morte, che a questo punto sembra ...

Il Paradiso delle signore - arriva la versione ‘daily’ : Nuovo formato daily per la fiction campione di ascolti Il Paradiso delle signore, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, che dalla prossima stagione andrà in onda come appuntamento quotidiano del pomeriggio di Rai1. Dopo il mancato accordo tra la Rai e i lavoratori per le riprese a Torino, il set si è aperto il 18 giugno a Milano, per spostarsi poi a Roma. Il più elegante grande magazzino di Milano ha riaperto le porte a tante nuove storie e a un ...