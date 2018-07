Sondaggi Politici La Lega al 30% | Forza Italia sprofonda all’8% | Di Maio ‘tiene’ | Pd non

Sondaggi Politici : M5S avvicina la Lega - euroscettici in crescita per le elezioni europee : SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. L'istituto di ricerche registra un leggero calo da parte della Lega nelle intenzioni di voto ai partiti. Da segnalare anche il riavvicinamento del Movimento 5 Stelle, che ora si trova a breve distanza dal Carroccio. Segnali di ripresa giungono anche da PD e Forza Italia che, nelle settimane precedenti, avevano perso terreno. SWG: PD e Forza Italia tornano a salire dopo la crisi Al momento, stando ai ...

Sondaggi Politici/ Consenso Governo Lega-M5s ‘boom‘ - ma il 74% vuole comunque rimanere nell’Euro : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Lega-M5s consensi boom, ma il 74% vuole rimanere ancora nell'Euro(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Sondaggi Politici elettorali : M5S-Lega uniti quasi al 60% - governo Conte promosso : Siamo entrati nella seconda meta' del mese di luglio e l’istituto di ricerche BiDiMedia ha pubblicato gli ultimi Sondaggi politici. Le intenzioni di voto ai partiti [VIDEO] premiano ancora una volta l’accoppiata M5S-Lega. uniti, raccolgono quasi il 60% dei consensi. C’è da segnalare, poi, la perdita di voti per PD e Forza Italia. Vediamo tutti i dati precisi, con le variazioni rispetto agli scorsi Sondaggi. BiDiMedia: flessione di Forza Italia e ...

Sondaggi Politici - Movimento 5 Stelle e Lega sono pari e insieme raggiungono il 60% : I due partiti che sostengono il governo Conte, Movimento 5 Stelle e Lega, raccolgono praticamente lo stesso numero di elettori arrivando insieme al 60% del consensi. Stabile il Pd intorno al 18%, anche se per la maggioranza degli intervistati "non sta facendo alcuna opposizione ed è scomparso dalla scena politica".Continua a leggere

Sondaggi Politici/ Primarie Pd - Renzi 'senza speranze' contro Zingaretti : Congresso dem 'verso Sinistra'? : Sondaggi Politici elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie: Primarie Pd, Renzi stracciato da Nicola Zingaretti. Il Congresso dem a sinistra?.

