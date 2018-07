Commissione Antimafia | avanti legge in Umbria - Leonelli | ' appalti come casa di vetro'

Via D'Amelio - Fiammetta Borsellino in Commissione Antimafia : 'Basta ai misteri di Stato' : Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino assassinato nel 1992 in via D'Amelio sarà ascoltata oggi, mercoledì 18 luglio, dalla Commissione regionale Antimafia siciliana. Un giorno non occasionale, in quanto siamo alla vigilia dell'anniversario della strage in cui vennero uccisi il giudice Borsellino e gli agenti della scorta. "Sono presenti i motivi della delibera dell'udienza Borsellino quater che ci riferiscono come attorno ...

Antimafia - via libera alla Camera all’istituzione della Commissione. Che avrà nuovi poteri sulle “liste pulite” : nuovi poteri per la commissione Antimafia. Li ha previsti la Camera dei deputati che ha approvato all’unanimità la proposta di legge per istituire la commissione parlamentare d’inchiesta. I voti favorevoli sono stati 518, nessun contrario e 1 astenuto. Il testo ora passa al Senato. Tra le nuove prerogative della commissione ci sarà il potere di “richiedere al procuratore nazionale Antimafia e antiterrorismo di trasmettere le ...

È urgente istituire la Commissione Antimafia - Fico impedisca ritardi : La lotta alla mafia soffre di una pericolosa contraddizione. I segnali che la colonizzazione mafiosa del territorio nazionale si estende sempre più, si moltiplicano. Non passa giorno che un'inchiesta della magistratura o dei giornali non confermi la profondità dell'infiltrazione criminale nell'economia e nella società centro-settentrionale.Ormai dal Piemonte alla Liguria, dalla Lombardia alla Romagna, non c'è zona ...

Caso Montante - al via audizioni Commissione Antimafia regionale : Palermo , askanews, - "Crediamo che vada approfondito questo sistema di governo parallelo costruito illegittimamente e in modo totalmente illecito in Sicilia, e vorremmo anche capire quanto di questo ...

Montante - indaga la Commissione Antimafia : saranno ascoltati politici - burocrati e giornalisti citati nell’inchiesta : La commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana indagherà sul caso legato ad Antonello Montante. Lungo l’elenco di politici, dirigenti dell’amministrazione regionale e giornalisti che saranno ascoltati dall’organo parlamentare, guidato da Claudio Fava. “Non ci sovrapporremo all’inchiesta giudiziaria che si concentra sull’esistenza di fattispecie penali. Noi intendiamo indagare sulle distorsioni dei processi ...

Palermo - il caso del Caravaggio rubato. Per Commissione Antimafia non è stato distrutto : Rubata e sparita nel nulla da 49 anni, la celebre Natività di Michelangelo Merisi da Caravaggio – portata via dall’oratorio di San Lorenzo, nel cuore storico di Palermo nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 – non è andata distrutta. È la novità che emerge dalla relazione della presidente della commissione parlamentare antimafia nella passata legislatura, Rosy Bindi sull’inchiesta svolta dalla commissione e che sarà ...

CLAUDIO FAVA/ Il figlio di Pippo Fava alla guida della Commissione Antimafia (Che tempo che fa) : CLAUDIO Fava, figlio di Pippo Fava, ucciso dalla mafia, sarà ospite della puntata di Che tempo che fa. Da poco è stato nominato Presidente della Commissione Antimafia(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:38:00 GMT)

