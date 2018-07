Real Madrid-Hazard | il giocatore ha detto sì | offerta monstre per convincere il Chelsea

Real Madrid - finalmente Vinicius : 'Pronto alla sfida' : Madrid - Far dimenticare Cristiano Ronaldo non sarà un'impresa facile e il Real Madrid non potrà certo chiederlo, almeno nell'immediato, al 18enne attaccante brasiliano Vinicius Jr prelevato dal ...

Real Madrid - ecco Vinicius : "Dimostrerò che valgo". Perez : "Da noi i migliori giovani" : Il Madrid sta rafforzando il processo di ricerca di giocatori giovani che possono diventare molto presto grandi punti di riferimento in questo sport. Ho detto qualche giorno fa che avrei rinforzato ...

Real Madrid - Vinicius Junior si presenta : "Voglio vincere tanti titoli" : Il benvenuto del suo compatriota Ronaldo: "Vinicius è la più grande promessa del futuro del calcio brasiliano"

Calciomercato Real Madrid - presentato Vinicius jr. E che numeri in allenamento : ... per questo abbiamo intensificato la ricerca di questi giovani, che possono diventare i nuovi punti di riferimento di questo sport. Lo scenario del calcio sta cambiando, ho detto che avremmo preso ...

Neymar : 'Sono andato in Francia per una sfida'. Le speranze del Real Madrid sfumano? : La bomba sganciata nella mattinata di ieri dall'emittente spagnola Onde corte , che prevedeva la possibile cessione di Neymar al Real Madrid , è falsa. A confermare la fake news è proprio l'attaccante ...

Real Madrid - Icardi dopo Ronaldo? Neymar : non lascio il Psg : Il brasiliano mette a tacere le ricorrenti voci su un possibile passaggio ai Blancos. Gli spagnoli puntano Hazard e un grande attaccante: in lizza Icardi e Lewandowski

Real Madrid - da Kane a Thiago Alcantara : ecco i 'magnifici' di Florentino : Nella giornata di ieri Florentino Perez , presidente del Real Madrid , ha annunciato che arriveranno giocatori magnifici. Come scrive il Corriere dello Sport , i nomi sulla lista della spese delle Merengues sono questi: Courtois e Hazard del Chelsea , Thiago Alcantara del Bayern Monaco e Kane del Tottenham .