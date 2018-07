Migranti morti | Viminale respinge accuse ong | bugie | denunceremo

Migranti - Open Arms arriva a Palma e fa denuncia per omissione di soccorso. Linosa - aperta inchiesta su 4 somali morti : La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca. E il fondatore della ong Proactiva Oscar Camps, accompagnato dal giocatore Nba Marc Gasol, si è subito diretto in tribunale dove ha presentato una denuncia per omissione di soccorso per quanto avvenuto nei giorni scorsi davanti alla Libia. Era stata la ong spagnola infatti a trovare una donna e un bambino morti in mare, insieme a un’altra donna sopravvissuta aggrappandosi ai resti di ...

Migranti - i libici : “Madre e bimbo erano già morti. In acqua non c’era nessun altro”. Palazzotto : “Salvini si scusi” : “Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi senza vita di una donna e un bambino dopo aver provato invano a rianimarli: erano morti e portarli a terra non aveva senso, ma oltre loro non c’era nessun altro in acqua”. L’ultima versione libica della tragica vicenda del salvataggio di Josefa, dopo 48 ore in mare al largo della Libia, arriva dal colonnello della Guardia Costiera di Misurata, Tofag Scare, attraverso ...

Migranti - il comandante della Ong Open Arms : “Proviamo rabbia e dolore - queste morti sono responsabilità politica” : Il comandante della nave della Ong Open Arms che ha salvato Josephine e ritrovato i cadaveri della donna e del bambino abbandonati dalla Guardia Costiera Libica attacca Matteo Salvini: "Fake news? A bordo della Open Arms siamo in trenta, tra cui anche alcuni giornalisti. Tutto quel che è successo è stato documentato e registrato: è incredibile che si possa sostenere che è una fake news".Continua a leggere

Migranti - Fratoianni : “Giallo e fake news su morti in mare? È propaganda schifosa di Salvini e di questo governo” : “La donna e il bimbo morti in mare? Salvini parla di fake news. Ma il giallo, la fake news sono il terreno della propaganda schifosa e inaccettabile di Salvini e di questo governo, che non si fermano nella loro propaganda neppure di fronte alla morte”. Così a Omnibus (La7) il deputato di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, commenta le parole del ministro dell’Interno sulla denuncia della nave Open Arms, che ieri a largo della ...

L'agenzia di news turca Anadolu ha scritto che una barca con a bordo 160 migranti si è rovesciata al largo delle coste di Cipro Nord, cioè la repubblica autoproclamata nel Nord dell'isola di Cipro e non riconosciuta da nessuno ad

