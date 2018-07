Borsa | il gruppo Fca verso il tonfo Che cosa accade dopo Marchionne

Hyundai vuole comprare il Gruppo Fiat-Chrysler? Il titolo FCA schizza in Borsa : L’autorevole Asia Times ha riportato la notizia del possibile lancio di un’OPA da parte di Hyundai nei confronti di FCA Secondo un articolo pubblicato dall’autorevole Asia Times, Hyundai avrebbe l’intenzione di acquisire il Gruppo FCA, prospettando il lancio di un’OPA (offerta pubblica di acquisto) per le azioni di Fiat-Chrysler. La notizia rimbalzata immediatamente su molti media del globo ha fatto subito schizzare il valore del Gruppo ...

Gruppo FCA - In Borsa il titolo a +1 - 8% : Segno positivo per FCA in Borsa nel giorno della presentazione del piano industriale: +1,8% a 19,75 euro. Un guadagno significativo dal momento che il titolo già alla chiusura di ieri era vicino ai massimi storici e che dallinizio dellanno ha incamerato una performance positiva superiore al 30%. La piccola fase di volatilità di metà mattina è stata assorbita e i compratori sono tornati ad acquistare lazione. Negli ultimi tre anni, come ha ...

Gruppo FCA - In Borsa titolo a +1 - 5% : Nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale il titolo FCA è volatile sul Ftse Mib, il listino principale della Borsa di Milano. Dopo una prima parte di seduta in grande spolvero sulle azioni ha prevalso un trend al ribasso, ma nella tarda mattinata il titolo ha ripreso quota arrivando a +1,5%.Bene il debito zero. Ieri le azioni avevano chiuso la seduta in rialzo del 4% mentre oggi l'avvio degli scambi ha garantito un guadagno di ...

Gruppo FCA - In Borsa prevale la volatilità nel giorno del piano : Nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale il titolo FCA è molto volatile sul Ftse Mib, il listino principale della Borsa di Milano. Dopo una prima parte di seduta in grande spolvero sulle azioni ha prevalso un trend ribassista con gli investitori in parte delusi dalla mancanza di quelle grandi novità che avevano sostenuto i corsi azionari negli ultimi giorni.Bene il debito zero. Ieri le azioni avevano chiuso la seduta in rialzo ...

Gruppo FCA - In Borsa sale l'attesa per il piano industriale : Il Gruppo FCA chiude la seduta di Borsa in grande spolvero con un guadagno del 4% (a 19,01 euro) a due giorni dalla presentazione del piano industriale. Le azioni sono così tornate su quel percorso al rialzo imboccato prima di subire, come tutta Piazza Affari, il contraccolpo della crisi politica. Quattroruote ha raccolto una serie di report e commenti per capire cosa il mercato finanziario si attende dall'evento organizzato per venerdì prossimo ...