Tartarughe Caretta Caretta a Santa Maria del Focallo | 330 uova

Il weekend di Marevivo in Sicilia : spiagge ripulite dalla plastica e Tartarughe Caretta caretta liberate in mare [FOTO e VIDEO] : 1/4 ...

Genova : rilasciate in mare 5 Tartarughe ‘caretta caretta’ : Sono finalmente tornate al loro mare Zelda, Ariel, Tosca, Ciliegia e Primavera, le cinque tartarughe marine Caretta Caretta curate e restituite alla libertà dagli specialisti dell’Acquario di Genova. Di fronte a una vera e propria folla presente nel tratto di lido demaniale in uso all’Esercito in Corso Italia, in collaborazione con Capitaneria di Porto, il nucleo Carabinieri Cites di Genova e la Fondazione Acquario di Genova Onlus è ...