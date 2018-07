Germania - accoltella passeggeri sul bus : 8 feriti - due gravi. Assalitore arrestato - non si esclude terrorismo : Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. La polizia ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui una...

Germania : accoltella passeggeri sul bus a Lubecca - 9 i feriti : Sarebbe di 9 persone in totale il bilancio dei feriti o contusi nel corso dell'attacco con il coltello su un autobus a Lubecca , secondo quanto ha riferito il ministro degli interni dello Schleswig-...

Germania - accoltella passeggeri su autobus : 9 feriti | : accaduto su un autobus a Lubecca, nel nord est del Paese. Il responsabile dell'attacco si trova già in stato di fermo. Sei persone sono state raggiunte dalle coltellate, mentre gli altri sono rimasti ...

Germania - a Lubecca accoltellati passeggeri su un bus : 8 feriti - 2 gravi. Assalitore arrestato : ROMA - Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. Secondo quanto riferisce la polizia non ci sarebbero...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : 8 feriti - due gravi. Assalitore arrestato : Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. La polizia ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui una...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : 8 feriti - due gravi. Assalitore arrestato : Paura a Lubecca, nel nord est della Germania, dove un uomo ha preso d'assalto un bus accoltellando decine di passeggeri. La polizia ha smentito le notizie diffuse dai media secondo cui una...

Germania - passeggeri accoltellati sul bus <br> 14 feriti - due sono gravi : 16:15 - Secondo il quotidiano locale online Lübecker Nachrichten l’uomo dopo essere salito sul bus ha tirato fuori da uno zaino un coltello da cucina scagliandosi poi sui passeggeri. Il primo a intervenire per fermarlo sarebbe stato, in base al racconto dei testimoni, l'autista del pullman che è riuscito a bloccare l'aggressore e ad aprire le porte del mezzo per far scendere i passeggeri. Al momento il bilancio è di 14 feriti di cui due in ...

Germania : accoltella passeggeri su bus : ANSA, - ROMA, 20 LUG - Almeno 12 persone sono rimaste ferite dopo essere state accoltellate mentre si trovavano a bordo di un autobus a Lubecca, nel nord est della Germania. Lo riporta la Bild. Al ...

Accoltella passeggeri sul bus per il mare - otto feriti : torna la paura in Germania : Una decina di persone sono state Accoltellate su un autobus a Lubecca, non lontano da Amburgo. Secondo il giornale locale Luebecker Nachrichten la persona responsabile dell'attacco all'arma...

Germania : accoltella passeggeri sul bus - 12 feriti : Assalto con un coltello a Lubecca in un autobus, l'autore è stato arrestato. Il primo bilancio della polizia è di 12 feriti lievi e 2 gravi, secondo quanto riporta Bild. Un testimone oculare ...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : 12 feriti - 2 gravi | : Il responsabile dell'attacco sarebbe già stato arrestato. È accaduto su un autobus a Lubecca, nel nord est della Germania. Lo riporta Bild. Al momento è in corso un'operazione della polizia

Accoltella passeggeri sul bus per il mare - 8 feriti : torna la paura in Germania : Una decina di persone sono state Accoltellate su un autobus a Lubecca, non lontano da Amburgo. Secondo il giornale locale Luebecker Nachrichten la persona responsabile dell'attacco all'arma...

Germania - accoltella passeggeri sul bus : diversi feriti - arrestato : Un uomo armato di coltello ha assalito i passeggeri di un autobus a Lubecca, in Germania. Il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno 8 feriti. Lo riporta la Bild, secondo cui l'uomo, pare un ...

Germania - 12 accoltellati su un bus. Due sono gravi : Un uomo armato di coltello ha aggredito diverse persone su un autubus affollato nella città di Lubecca, nel nord est della Germania.L'attacco è avvenuto nel quartiere Kuecknitz. L'aggressore è stato arrestato e la polizia ha comunicato che è in corso un grosso intervento di emergenza. Al momento il numero dei feriti è arrivato a dodici. Due delle vittime sembrano essere ferite in modo molto grave. Il portavoce della polizia, Dierk Dürbrook, ha ...