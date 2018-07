Estate 2018 | la biblioteca di chi non ci sta

Estate 2018 : i 16 libri da leggere quest’anno in vacanza : Rosso, giallo, nero, verde: i quattro colori dei libri dell’Estate corrispondono ai quattro «generi» più amati da portarsi sotto l’ombrellone. Storie di passione, piene di detective e omicidi, oppure adatte ai più giovani (ma apprezzate anche dai grandi). LEGGI ANCHEI miei primi 40 libri, le letture per il weekend Oltre ai romanzi finalisti dello Strega, che sono da recuperare (la vincitrice Helena Janeczek con La ragazza con la ...

“Guarda quei due sul materassino”. L’Estate dei porcelli - ecco il primo caso del 2018 : L’estate è calda, l’eccitazione pure! A napoli ancor di più. Due sconosciuti sono stati immortalati in un video diventato subito virale durante una performance sessuale su un materassino gonfiabile in mare, a pochi metri dalla riva. Nessun dubbio sull’identità dell’autore del video, che commenta tutta la scena con un inequivocabile: “Chist so’ pazzi” prima che una donna, probabilmente la fidanzata, lo fermi esclamando: ...

Estate BROLESE 2018 La Stagione Teatrale al palatenda. Questa sera la prima commedia : ... inizio spettacoli alle ore h.21,30 Il palatenda è ubicato in piazza Annunziatella e per maggiori informazioni si può chiamare al numero: 0941561224 da leggere LA BELLA ESTATE BROLESE La locandina ...

Previsioni del traffico per l'Estate 2018 : ecco i giorni 'neri' - : Secondo Autostrade per l'Italia, i momenti peggiori per mettersi in viaggio sono le mattinate del 4 e dell'11 agosto. Critico il rientro negli ultimi due fine settimane dello stesso mese e nel primo ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Cantanti e diretta : Thomas sul palco prima di una ricca Estate (19 luglio) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018 torna in onda oggi, giovedì 19 luglio, con la terza serata condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia: i Cantanti in gara in un video.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Eurosport Estate 2018 con ciclismo - tennis - scherma - motori e tanto altro : Sarà un’Estate senza un attimo di tregua per tutti gli appassionati sportivi. Dal ciclismo al tennis, passando per la scherma e le tante discipline olimpiche – in cartellone nei nuovissimi European Championships – i prossimi due mesi saranno un susseguirsi di gare, emozioni e medaglie sui canali Eurosport e su Eurosport Player. <p style="font-we...

Era d’Estate/ Su Rai 3 il film su Paolo Borsellino e Giovanni Falcone (oggi - 19 luglio 2018) : Il film biografico "Era d'estate" va in onda su Rai 3 oggi, alle ore 21,15. Nel cast ci sono Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello, alla regia Fiorella Infascelli. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:01:00 GMT)

A Punta Ala un'Estate di concerti con Music Fest 2018 : Punta Ala: Otto concerti dal vivo, tutti a ingresso libero, dal 21 luglio al 22 agosto, al Porto di Punta Ala, nelle due aree dedicate agli spettacoli: piazza delle Bandiere e Prato Sud. Gran finale ...

Programmi TV di stasera - giovedì 19 luglio 2018. Rai3 ricorda il giudice Paolo Borsellino con il film Era d’Estate : Beppe Fiorello e Massimo Popolizio in Era d'estate Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. E tu quanto vali?: Mentre i Carabinieri e don Matteo indagano su un pirata della strada che ha causata la perdita dell’uso della gambe ad un ragazzo, Assuntina confessa a Cecchini che vuole andare a convivere con il suo fidanzato. Cecchini non ...

Max Pezzali e Ex-Otago/ “Un'Estate ci salverà” - la hit delle vacanze (Wind Summer Festival 2018) : Max Pezzali e Maurizio Carucci degli Ex-Otago portano sul palco del Wind Summer Festival 2018 la loro “Un’estate ci salverà”. Appuntamento questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:33:00 GMT)

Benji e Fede/ Accendono l'Estate con "Moscow Mule" (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera, giovedì 19 luglio, in occasione della terza puntata del Wind Summer Festival 2018 Benji e Fede accenderanno Canale 5 con la loro "Moscow Mule".(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:05:00 GMT)

Look da spiaggia : tutte le tendenze beach dell’Estate 2018 : E’ tempo di viaggi. Qualcuno è già in vacanza, qualcun altro è prossimo alla partenza. Ma cosa mettere in valigia questa estate? Quando si va in spiaggia si vuole stare comodi e freschi, ma questo non...

ERA D’Estate/ Su Rai 3 il film diretto da Fiorella Infascelli (oggi - 19 luglio 2018) : Il film biografico "Era d'estate" va in onda su Rai 3 oggi, alle ore 21,15. Nel cast ci sono Massimo Popolizio e Giuseppe Fiorello, alla regia Fiorella Infascelli. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:34:00 GMT)

Nuovo tour de Lo Stato Sociale per l’Estate 2018 con concerti gratuiti in tutta Italia dal 22 luglio : date e città : Un Nuovo tour de Lo Stato Sociale attraverserà l'Italia quest'estate dopo il primo vero tour della band che si è concluso a metà luglio. Lodo Guenzi e compagni, reduci dalla tournée nei club e nelle piazze che li ha portati a debuttare sul palco del Postepay Rock in Roma 2018, hanno annunciato un ricco calendario di date tra festival musicali e arene all'aperto per i mesi di luglio, agosto e settembre. Una serie di date gratuite, per ...