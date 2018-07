Centrafrica | una storia di Caino e Abele che si ripete

IL FATTO/ Un aiuto concreto al Centrafrica - dove per una goccia d'acqua serve tempo e fatica : "Amici per il Centrafrica" ha lanciato un progetto per garantire la potabilità dell'acqua. Aperta una tensostruttura per sperimentare quanto in quel Paese sia difficile. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:34:00 GMT)L’Africa e la forza dei visionari, di G. VittadiniAfrica o dell'ipocrisia, di G. Vittadini