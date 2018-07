Cable Wakeboard – Tutto pronto a Resana per i Campionati Italiani

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Aconto alla rovescia per idiConto alla rovescia per lo start deiorganizzati a(TV) domani sabato 21 luglio nell’impianto privato VENETOPARK. ‘Attualmente gli iscritti sono oltre 50 provenienti da tutta Italia ma saranno presenti anche atleti europei – sottolinea Mattia Petrin Responsabile tecnico della macchina organizzativa -. La competizione è aperta agli stranieri, che ovviamente non entrano in graduatoria. A breve sono in programma anche iEuropei, dal 12 al 19 agosto all’Idroscalo di Milano’. Tra i nomi di spicco che si contenderanno domani il titolo italiano figurano Claudia Pagnini, campionessa italiana di categoria open ladies e plurimedagliata nel mondo, figlia di Emanuele, atleta paralimpico che terrà il corsoSeated la ...