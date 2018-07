Basket | la Fiat Torino trasloca | giocherà al PalaVela per i prossimi cinque anni

Basket - nuovo innesto per la Fiat Torino di coach Brown : arriva Cotton : La Fiat Torino continua a rafforzare il roster a disposizione di coach Brown per la prossima stagione, in arrivo il 4° americano La Fiat Torino ha annunciato l’ingaggio del quarto americano pronto a entrare nel roster della squadra per la stagione 2018/19, si tratta di Tekele Cotton. Nato a Mableton, negli Usa, il 27 maggio del 1993, è alto 189 cm, Cotton è una guardia versatile dal punto di vista offensivo e difensivo. Dopo aver ...

Basket - Fiat Torino ingaggia Cotton : ANSA, - Torino, 17 LUG - Fiat Torino pesca ancora negli Stati Uniti e ingaggia Tekele Cotton. Guardia versatile e aggressiva, 25 anni, è il quarto americano ad entrare nel roster che sarà allenato da ...

Basket - Serie A - mercato 2018-19 : la Fiat Torino riporta in Italia Carlos Delfino - oro olimpico nel 2004 : Colpo di rilievo per la Fiat Auxilium Torino, che si assicura le prestazioni di Carlos Delfino (guardia, 198 cm per 104 kg). A quasi 36 anni, l’argentino torna dunque in Italia, dove aveva giocato per l’ultima volta 14 anni fa con la Fortitudo Bologna allora targata Skipper (ultima squadra Italiana, fra l’altro, ad andare in finale di Eurolega). Nato a Santa Fe il 29 agosto 1982, Delfino, che ha la doppia nazionalità ...

Basket - Fiat Torino scatenata : arriva Carlos Delfino - “pupillo” del coach : Carlos Delfino ha firmato con la Fiat Torino dove ritroverà coach Larry Brown dopo gli anni ai Detroit Pistons Basket, Fiat Torino davvero incontenibile sul mercato. La squadra di coach Larry Brown ha ufficializzato l’arrivo di uno dei suoi giocatori ai tempi dei Detroit Pistons Si tratta di Carlos Delfino, vecchia conoscenza del campionato italiano per aver giocato anche alla Viola Reggio Calabria. Il 35enne argentino non è più ...

Basket : Fiat Torino ingaggia Anumba : ANSA, - Torino, 2 LUG - Simon Anumba è il secondo acquisto della Fiat Torino. Nella giornata dell'ufficialità di Cusin, i torinesi hanno comunicato di aver ingaggiato anche la giovane guardia classe ...

Basket - Fiat Torino ingaggia Cusin : ANSA, - Torino, 2 LUG - E' quello di Marco Cusin, classe 1985, neo campione d'Italia con i colori dell'Olimpia Milano, il primo nome nuovo nel roster 2018/19 della Fiat Torino. "Siamo felici che Marco ...

Basket - Fiat : Abass vicino - Cusin e Fontecchio per il tris azzurro : Si parte dagli italiani, poi si costruisce il resto. E visto che gli italiani che contano sono pochissimi, allora si sgomita. «Prima gli italiani, buoni», è stato uno dei primi pensieri del maestro ...

Basket - la Fiat Torino prepara i colpi per far contento coach Brown : in arrivo 3 “nazionali” : Fiat Torino scatenata, dopo l’arrivo di coach Brown adesso si punta a rafforzare il roster da mettere a disposizione del ‘maestro’ La Fiat Torino si è accaparrata i servizi di coach Larry Brown, facendo schizzare alle stelle le aspettative per la prossima stagione. Ovviamente però, il coach non scenderà in campo, ma bisognerà rafforzare il roster da mettere a disposizione di Brown. Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni ...

FIAT Torino - la leggenda Larry Brown si presenta : “amo il Basket europeo - è più bello di quello americano” : La leggenda Larry Brown è il nuovo allenatore della FIAT Torino, contratto di un anno con opzione per il secondo per il coach americano Una leggenda sbarca nel campionato italiano di basket, si tratta di Larry Brown che, dalla giornata di ieri, è il nuovo allenatore della FIAT Torino. Oltre mille vittorie in NBA, quinto di sempre, un titolo Ncaa e tanta voglia ancora di rimettersi in gioco, firmando con la squadra piemontese un contratto di un ...

Basket - Torino abbraccia il mito Brown Nba per le star - la mia Fiat avrà anima italiana : Brown E L'ITALIA - Eccitato perché Torino è il punto cardinale più caldo del Basket italiano, quello più in crescita e dall'outlook, mutuando il termine dall'economia, più positivo: "Sono contento ...

Basket - Torino abbraccia il mito Brown : ''Nba per le star - la mia Fiat avrà anima italiana'' : Brown E L'ITALIA - Eccitato perché Torino è il punto cardinale più caldo del Basket italiano, quello più in crescita e dall'outlook, mutuando il termine dall'economia, più positivo: 'Sono contento di ...

Basket : Fiat Torino ancora in Eurocup : ... Ferencz Bartocci, direttore operativo al posto di Renato Nicolai, destinato a Sassari sempre in Serie A, e Matteo Soragna, ex giocatore e commentatore tv per Sky Sport, con il ruolo di responsabile ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...