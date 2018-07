Alitalia | EasyJet | ribadiamo interesse per compagnia

Alitalia - easyJet apre al negoziato "Pronti a valutare l'ingresso al 49%" - Corriere della Sera - : Il Corriere della Sera ha riportato le dichiarazioni di Johan Lundgren , amministratore delegato di easyJet , in risposta alle indicazioni del ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, sul futuro di ...

Alitalia - Di Maio : Caso complesso - no contatti con Lufthansa e EasyJet : Teleborsa, - Alitalia è uno dei due casi complessi che il MISE sta affrontando : al 30 giugno erano 144 i tavoli di crisi aperti che riguardano 189 mila lavoratori. Lo ha affermato il Ministro dello ...

Aeroporti/ Martedì nero per sciopero Enav. Voli cancellati Alitalia - Ryanair - Easyjet e altri : Martedì nero per lo sciopero Enav negli Aeroporti. Più di 700 i Voli cancellati. Alitalia, Ryanair ed Easyjet garantiscono il rimborso del biglietto o il cambio prenotazione(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 12:44:00 GMT)