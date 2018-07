10 accessori indispensabili per la spiaggia

gqitalia

(Di venerdì 20 luglio 2018) Se state per partire per le vacanze e la vostra destinazione è una località balneare, ecco qualche proposta moda relativa aglipiù di tendenza da portare con voi ingli occhiali da sole come quelli di Levi’s, con lenti colorate e montatura leggerissima disponibile nelle versioni silver, gunmetal o light gold. Noi li abbiamo scelti dalla forma rotonda, che ben si abbinano allo stile anni ’80 che ci piace tanto e anche quest’estate imperversa. In testa un cappellino con visiera bianco per far risaltare l’abbronzatura, (vedi quello di Stone Island) da indossare anche per giocare a beach volley e ai piedi le ciabatte a fascia in gomma di Bally. 10 boxer per il mare Un’altra alternativa alle infradito è il sandalo sportivo bianco e blu di Michael Kors. In stile navy c’è anche l’orologio subacqueo Tag Heuer Aquaracer e la borsa in ...