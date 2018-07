Udinese | via De Paul? Ecco l’uomo giusto per sostituirlo

Udinese - al via la campagna abbonamenti : i prezzi restano invariati : Il club bianconero è pronto ad affrontare con entusiasmo la nuova stagione: ecco tutti i dettagli su come sottoscrivere la tessera L'articolo Udinese, al via la campagna abbonamenti: i prezzi restano invariati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Udinese - Scuffet non vuole fare il vice di Musso : preferisce andar via : Simone intenzionato a cambiare aria vista l'ultima stagione. Dopo Pussetto, piace il crotonese Nalini per la fascia

Udinese - via Meret : scelto il sostituto tra i pali! : Meret saluta l’Udinese ed il club friulano vira dunque su una nuova pista per la porta, la dirigenza ha individuato l’uomo giusto L’Udinese si appresta a cambiare il proprio numero uno. Dopo i tanti avvicendamenti della passata stagione, non sarà il rientrante Meret ad occupare il ruolo tra i pali dell’Udinese, dato che il giovane talento sembra essere in procinto di lasciare il club per sposare il progetto del Napoli di ...

Sampdoria - via Pecini e Pradé : ecco il sostituto - incrocio con l’Udinese : La Sampdoria si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare l’ultimo piazzamento in classifica, nelle ultime ore importanti mosse per quanto riguarda i dirigenti blucerchiati. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in uscita il capo scouting Riccardo Pecini e il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè. Il primo andrà all’Empoli, mentre il secondo è vicino al trasferimento ...