La rivelazione di Conte su Boschi | La Boschi mi aiutava a correggere compiti

(Di giovedì 19 luglio 2018) Si era molto parlato del rapporto intercorso tra Giuseppee Maria Elena. Ora che il primo è premier e la seconda è un "semplice" parlamentare della Repubblica. Ebbene, un mese fa, appena il governo giallo verde aveva preso forma, laconfermò di conoscere il giurista catapultato a Palazzo Chigi. "Sì - disse alla Stampa - ma non sono mai stata sua assistente, come qualcuno ha scritto". L'ex ministro precisò che "abbiamo fatto entrambi parte della commissione esaminatrice di diritto civile della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell' Università di Firenze".Oggi è statoa tornare a parlare di questo rapporto in una intervista al Fatto Quotidiano. E racconta di aver "conosciutoall"Università". In quale occasione? "Insegnavo diritto alla scuola specialistica di Firenze - spiega il premier - fu formata una commissione esaminatrice e lei ne ...