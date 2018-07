Ivrea | operaio muore per la puntura di una vespa | Tribunale condanna datore di lavoro

Ivrea : operaio morì per puntura vespa - condannato titolare azienda : Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda Continua a leggere L'articolo Ivrea: operaio morì per puntura vespa,condannato titolare azienda proviene da NewsGo.