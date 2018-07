Beyoncé live al Colosseo Ma prima c’è Alberto Angela

gqitalia

: RT @aneednelav: io voglio un album con tutte le versioni live di tutte le tappe dell’otrII di resentment @Beyonce vedi come devi fare - yoncesvoice : RT @aneednelav: io voglio un album con tutte le versioni live di tutte le tappe dell’otrII di resentment @Beyonce vedi come devi fare - xs0ff : Quindi per una volta che mi stacco da Twitter succede di tutto: Alberto Angela non fa filmare il video musicale di… - surrevnder : Laura Pausini che vede Beyoncé live sciogliersi i capelli ed avvicinarsi ad un ventilatore -

(Di giovedì 19 luglio 2018) Che i coniugi Carters facciano le cose in grande, si sapeva: ne è un esempio il videoclip di Apeshit, girato all’interno del Museo del Louvre, che la coppia d’oro dello showbiz ha affittato come location delle riprese. Questa volta, invece,e Jay-Z puntano al: secondo quanto riporta Il Messaggero, le due popstar avrebbero fatto richiesta per usare l’Anfiteatro Flavio per girare un nuovo videoclip. Dal momento che che lo scorso 6-7 luglio sono passati per l’Italia – a Milano e a Roma – per le tappe italiane del loro tour On The Run II, al’inizio del mese avevano chiesto i permessi per coniugare il concerto nella capitale con il progetto del videoclip. L’ostacolo principale, oltre ai tempi troppo stretti per la burocrazia, è stato il fatto che, per di più, il set era già occupato: alc’era, che ...