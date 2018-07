Roma | Operazione ‘Coffee bean’ | 12 arresti per droga

Roma : De Vita si complimenta con Carabinieri per operazione Casamonica : Roma – Il Generale Antonio De Vita, comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, nel pomeriggio ha espresso il suo vivo apprezzamento per i militari del Gruppo di Frascati che nella mattinata di oggi hanno eseguito numerosi provvedimenti restrittivi nella Capitale infliggendo un colpo durissimo al Clan Casamonica a cui, per la prima volta, viene riconosciuta l’associazione per delinquere di tipo mafioso. “Si tratta di un ...

Nainggolan-Inter - è fatta : i dettagli dell’operazione - 40 milioni “bugiardi” i tifosi della Roma non ci stanno! : Nainggolan-Inter, si conclude la trattativa dell’estate volge al termine, una conclusione che sembra deludere i supporters giallorossi Nainggolan-Inter, affare fatto. Il centrocampista belga, escluso a sorpresa dal Mondiale russo, ritroverà mister Spalletti in nerazzurro. Tanto desiderato ed inseguito il centrocampista della Roma, che lascia dunque il club che lo ha lanciato nel grande calcio dopo gli albori al Cagliari. Skysport ha reso ...

Operazione Nainggolan - gli effetti economici sui bilanci di Roma e Inter : Manca solo l'ufficialità, ma il passaggio di Radja Nainggolan dalla Roma all'Inter e del contestuale arrivo in giallorosso di Davide Santon e Nicolò Zaniolo è ormai fatto. L'articolo Operazione Nainggolan, gli effetti economici sui bilanci di Roma e Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mercato - bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’operazione Nainggolan : ma chi ci guadagna davvero? Ecco perché i giallorossi hanno fatto un affare : le nuove formazioni : Mercato – Esplode la bufera a Roma dopo la cessione di Nainggolan all’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande entusiasmo. Un entusiasmo immotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è la Roma che ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare ...

Roma - banda di truffatori sgominata dai carabinieri nell'operazione "Prova a prendermi" : Si facevano passare per alti funzionari vaticani. Hanno messo a segno colpi per milioni di euro. Operavano in tutta Europa. 7 arrestati in flagranza, 22 denunciati e 26 indagati.

Calciomercato Inter - operazione conclusa per Nainggolan : le cifre dell’accordo con la Roma : Radja Nainggolan è praticamente un nuovo giocatore dell’Inter, accordo raggiunto sia con la Roma che con il centrocampista belga L’Inter ha finalmente il suo centrocampista, Radja Nainggolan può considerarsi un nuovo giocatore nerazzurro. Accordo raggiunto tra la Roma e la società di Suning, che verserà nelle casse giallorosse 22 milioni, oltre a girare due contropartite tecniche da scegliere in una lista di alcuni giovani tra cui ...

"Hampa" - operazione antimafia a Roma : 58 persone nei guai : Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia Civil spagnola, tra Roma, la ...

Roma - droga e usura 58 arresti/ Ultime notizie : vasta operazione di carabinieri e polizia in corso : Roma, droga e usura 58 arresti, Ultime notizie: vasta operazione di polizia e carabinieri in corso. Una serie di arresti fra l'Italia e la Spagna, per vari reati con l'aggravante mafiosa(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 08:08:00 GMT)

Droga e usura a Roma - operazione congiunta polizia-Cc : 58 arresti : Traffico di Droga, riciclaggio, usura, estorsioni, sequestro di persona, con l'aggravante delle modalità mafiose. In corso una vasta operazione dei carabinieri di Roma e della polizia di Stato, con la ...

Nainggolan all'Inter/ Calciomercato - operazione con la Roma divisa in due parti? (Ultime notizie) : Radja Nainggolan è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:55:00 GMT)

Nuovo stadio della Roma - operazione "Rinascimento" : 9 arresti per corruzione : Nove arresti per il Nuovo stadio della Roma. A seguito dell'operazione 'Rinascimento', i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione...