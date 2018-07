Marc Gasol | il campione Nba che ha salvato Josephine

NBA - Marc Gasol e le sue vacanze speciali : in mare con le ONG a salvare vite : ... associazione benefica che raccoglie milioni di euro per progetti non solo legati al basket per provare a dare un futuro ai bambini poveri in Spagna e in tante altre parti del mondo. "Poco più di un ...

Il campione di Nba Marc Gasol tra i soccorritori sulla nave di Open Arms : Roma - C'era anche Marc Gasol , campione dell'Nba, cestista dei Memphis Grizzlies, tra i soccorritori di Josephine, la migrante sopravvissuta all 'ultimo naufragio in Libia : la donna è rimasta due ...

Open Arms - a bordo campione Nba Marc Gasol/ Migranti - Ong verso Spagna “porti Italia non sicuri con Salvini” : Migranti, Proactiva Open Arms: nave Ong verso la Spagna, "porti Italia non sicuri con Salvini". A bordo anche il campione Nba Marc Gasol, volontario durante vacanze estive(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Basket e solidarietà - Marc Gasol in missione sulla Open Arms : ROMA - C'è un lato degli atleti che spesso rimane nascosto dai riflettori ed è quello umano, del cuore, che spinge a compiere le azioni più nobili, quelle che davvero fanno la differenza. Come nel ...

Il campione Nba Marc Gasol a bordo di Open arms come volontario : Milano, askanews, - A bordo della nave della Ong spagnola Proactiva Open arms che ha recuperato i cadaveri di una donna e di un bambino nel Mar Mediterraneo salvando invece una donna rovata ancora ...

Marc Gasol dall'Nba all'Ong : era tra i salvatori di Josephine : Campione del mondo con la Spagna, Gasol adesso ha conquistato il titolo di campione di umanità e di umiltà. perché, senza lo scatto di indignazione, non avrebbe postato la foto. E nessuno avrebbe ...

Marc Gasol - cestista da 20 milioni di dollari all'anno che salva migranti sulla Open Arms : In questi mesi, si parla molto di ONG e volontariato. Ascoltiamo tante storie e testimonianze di persone che hanno scelto di mettere la loro vita e le loro braccia a servizio del prossimo: tra queste, nelle ultime ore, spicca sicuramente quella di Marc Gasol, campione di pallacanestro spagnolo e giocatore dei Memphis Grizzlies, che ha deciso di imbarcarsi sulla nave di Proactiva Open Arms, ONG catalana che salva i migranti nel Mediterraneo. La ...

Marc Gasol - il campione Nba da 20 milioni di dollari all’anno che salva i migranti come volontario : Il caschetto in testa e le mani sotto le spalle di Josephine, la migrante sopravvissuta per 48 ore da sola nel Mediterraneo. Un soccorritore qualunque, Marc Gasol, il campione di basket Nba che guadagna oltre 20 milioni di dollari all’anno. Durante la pausa estiva dal suo lavoro, ha deciso di imbarcarsi a bordo della Proactiva Open Arms come volontario divenendo protagonista del salvataggio simbolo di queste settimane. Il pivot dei Memphis ...