Tecnologie dello spazio | startup | l’ASI partner di fondo da 80 milioni

(Di martedì 17 luglio 2018) L’Agenzia Spaziale Italiana saràdi un nuovodi venture capital dedicato alle imprese che operano nel settore dellein Italia. Ilè stato creato da Primomiglio sgr e entro il 2018 cercherà di raccogliere 80di euro per una serie di investimenti in, spinoff e piccole e medie imprese attivi in questo settore nei primi mesi del prossimo anno. “Il settore commerciale sta sviluppandosi in modo molto rapido e con esso gli investimenti. Dei 6,3 miliardi investiti inspaziali negli ultimi vent’anni, l’80% sono avvenuti ultimi tre. Per questo siamo molto fieri dellaship con l’Agenzia Spaziale Italiana, che ci consentirà di avere un punto di accesso privilegiato rispetto a queste,” ha dichiarato Gianluca Dettori, Presidente di Primomiglio SGR. L'articolo...