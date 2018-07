Scacchi | Luca Shytaj è diventato il 14° Grande Maestro italiano

oasport

(Di martedì 17 luglio 2018) Arriva una bella notizia dal mondo degliitaliani: domenica scorsa, classe ’86, ha ottenuto la terza norma diterminando al secondo posto il Festival di Mulhouse, in Francia.è il 14°del nostro Paese. Per ottenere il titolo,ha dovuto ottenere altre due norme di GM nel passato, a Tromso nel 2009 e nella Bundesliga tedesca nel 2017. Il massimo titolostico gli è stato conferito anche sulla base del fatto che aveva, in passato, raggiunto e superato quota 2500 punti ELO (per le norme di GM ce ne sono altri, che comprendono criteri relativi a performance, nazionalità e numero di GM affrontati). L’ultimo nostro giocatore, prima di, a raggiungere il titolo diè statoMoroni, 18enne di Desio di più che valido talento. Numero uno d’Italia è il romano Daniele Vocaturo: ...