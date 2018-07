Mutui | il tasso fisso sempre più gettonato | complice instabilità politica | fine QE e

Ultima corsa ai Mutui in saldo - tasso fisso all'1 - 4% - Il Sole24Ore - : Il Sole24Ore di domenica ha analizzato la situazione dei mutui in Italia alla luce del termine del Quantitative Easing deciso dalla BCE. Il quotidiano finanziario, infatti, ha ricordato che 'il Qe è ...

Corsa ai Mutui in saldo - tasso fisso all’1 - 4% : Dalle ultime offerte si evince che i tassi da saldo proseguono e sono addirittura più bassi ora rispetto a quelli proposti in primavera. Le banche offrono ancora il variabile allo 0,5% per finanziamenti inferiori al 50% del valore dell’immobile. Possibile negoziare il fisso con uno spread dello 0-0,1%, l’Euribor a tre mesi atteso sopra l’1% solo nel 2023...