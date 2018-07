huffingtonpost

: Maria Dolores, mamma di Cristiano Ronaldo: 'Mio figlio avrà accanto Georgina e i bambini. Io sarò lontana, ma pront… - HuffPostItalia : Maria Dolores, mamma di Cristiano Ronaldo: 'Mio figlio avrà accanto Georgina e i bambini. Io sarò lontana, ma pront… - BlitzQuotidiano : Cristiano Ronaldo-Juventus, parla la mamma Maria Dolores Dos Santos Aveiro: “Non è vero che lo volevo a Manchester…… - isrevor : Segni dei tempi: Maria Dolores dos Santos Aveiro, la mamma di #CristianoRonaldo ha più di un milione e mezzo di followers su #instagram. -

(Di martedì 17 luglio 2018) Gli juventini l'hanno accolto a braccia aperte:è finalmente sbarcato a Torino, attirando l'attenzione di migliaia tra tifosi ed operatori dell'informazione. Il campione fa parlare di sé e, a finire sotto i riflettori, è anche la sua famiglia. A commentare l'arrivo alla Juve di CR7 è stata anchedos Santos Aveiro,del fenomeno, in un'intervista rilasciata a La Stampa.Lui è molto contento e quindi lo sono anch'io. Io e tutta la famiglia l'abbiamo sempre supportato in ogni scelta, mi basta che sia felice.E a chi le chiede sevolesse andare a Manchester, la signora risponde decisa.No. E non è vero che lo volevo lì: lui ha scelto l'Italia e la Juve., pur sostenendo le scelte di suo, ha scelto di non spostarsi con lui nel nostro Paese.Non vivrò a Torino. Il mio posto ...