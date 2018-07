Foggia | auto fuori strada | muoiono una bambina di 4 anni e il padre | ferita la madre

Serie B - l'appello di Kragl ai tifosi del Foggia : 'Non rubatemi l'auto nuova!' : Era lo scorso 16 maggio quando Alessia Macari , nota showgirl e vincitrice della prima edizione del GF Vip, era stata vittima del furto della propria auto in zona Mongolfiera a Foggia. Lo annunciava ...

Assalto a portavalori sulla Foggia-Candela/ Ultime notizie video : kalashnikov e auto in fiamme - colpo fallito : Assalto a portavalori sulla Foggia-Candela: commando armato in azione questa mattina. Il colpo è fallito grazie al sistema di allarme, malviventi armati in fuga.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Camion tampona un'auto sull'A2 - anziana di Foggia perde la vita : Un morto e un ferito grave: è il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamattina sulla corsia nord dell'autostrada A2, poco prima dell'uscita di San Mango Piemonte . Per cause ...

L'auto si ribalta e finisce fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...