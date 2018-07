Come potrebbe essere il Samsung Galaxy X | possibile design dall’ultimo brevetto FOTO

Ecco i Testi Antichi che potrebbero distruggere la storia per Come la conosciamo : I libri con Testi Antichi che potrebbero distruggere la storia per come la conosciamo In Passato gli archeologi hanno portato alla luce scoperte davvero incredibili che meritano la nastra attenzione. Molte di queste scoperte sono manoscritti e Testi Antichi,alcuni incisi in pietra, altri scritti in libri che ci raccontano delle storie diverse da quelle trasmesse nei libri di scuola. Questi Antichi scritti ci raccontano un lato diverso della ...

Come potrebbero essere le scarpe Adidas ispirate a Game of Thrones : Ai piedi, la forza dei draghi. O, per chi preferisce, quella dei metalupi. Il portale Yeezy Mafia, attraverso il proprio profilo Twitter, ha pubblicato le immagini di quella che potrebbe essere una fantomatica collezione di sneaker Adidas per Game of Thrones: una serie di Adidas Ultra Boost immaginate con colori e stili ispirati alle diverse casate della celebre serie tv. Ecco allora una scarpa dalle tinte cupe per i fan degli Stark, che avanza ...

Surface Andromeda : ha senso per Microsoft? Come potrebbe avvenire la sua commercializzazione? : I rumor e i brevetti di Microsoft riguardo il Surface Andromeda ci hanno consentito in poco più di un anno di capire l’utilià del device, il suo rivoluzionario form-factor e il nuovo software costituito da Windows Core OS. In questo articolo vediamo perchè il cosiddetto dispositivo mobile definitivo ha un senso per la nuova Microsoft creata dal CEO Satya Nadella e se può soprattutto avere un mercato su cui l’azienda potrebbe ...

Ecco Come potrebbe andare a finire la guerra commerciale : Anche la Cina sembra rispondere alle tariffe doganali utilizzando la politica monetaria per favorire la competitività. Sia l'euro che lo yuan cinese si sono indeboliti dall'inizio delle tensioni ...

Spazio - missione Rosetta : l’ossigeno molecolare nella chioma della Cometa 67P potrebbe avere origini primordiali : La cometa di Rosetta è al centro di una nuova scoperta. Secondo uno studio condotto dall’Imperial College di Londra, l’ossigeno molecolare rilevato intorno a 67P Churyumov-Gerasimenko potrebbe provenire dall’interno della cometa e non dalla sua superficie. Gli strumenti a bordo di Rosetta – riporta l’Agenzia Spaziale Italiana – hanno analizzato i componenti della sua chioma rilevando che oltre a percentuali di acqua, monossido ...

Salario minimo - Tfr e contributi : Come potrebbe essere il contratto per rider : Il tavolo sui rider al Mise ha visto soltanto la 'prima puntata' di quella che si preannuncia una lunga serie di incontri tra sindacati, lavoratori, aziende e il...

Thailandia - i ragazzi nella grotta non sanno nuotare : potrebbero portarli fuori Come “pacchi” : I ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia dal 23 giugno sono deboli ma sani. Ora però è necessario capire come riportarli all'esterno della grotta Tham Luang. Al momento stanno facendo pratica sott'acqua con le maschere, in vista di un ritorno in superficie che richiederà estesi periodi di immersione, e per il quale non c'è ancora una tempistica stimata.Continua a leggere

Perché il dvd potrebbe vivere una seconda primavera - Come il vinile : Uno scaffale di esposizione di dvd (Getty) Il dvd non è morto, anzi è vivo e vegeto. Questo Perché gli italiani non si sono ancora decisi a dare completa fiducia all’offerta digitale. E, a quanto pare, ci impiegheranno ancora un po’, complice anche la necessità di adeguare l’infrastruttura in banda larga per usufruire dei servizi di streaming. È vero, nel 2017 in Italia sono stati acquistati meno dvd o blue-ray rispetto al ...

Ferrari F413 : ecco Come potrebbe essere l’hypercar del futuro della Casa di Maranello [FOTO] : Un incredibile e dettagliato lavoro firmato da Shane Baxley apre una finestra su come potrebbe essere l’hypercar Ferrari del 2030 Il designer Shane Baxley ha provato ad immaginare come potrebbe essere un’hypercar del futuro della Casa di Maranello realizzando una serie di interessanti rendering che hanno dato vita alla futuristica Ferrari F413. Disegnata per entrare sul mercato nel 2030, l’erede spirituale de “LaFerrari” sfoggia un design ...

Beppe Grillo : “Senato dei cittadini estratto a sorte”/ Come (non) potrebbe funzionare il ‘sorteggio’ M5s : Beppe Grillo lancia l'idea: “Senato dei cittadini, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Come potrebbe funzionare il sorteggio dei senatori pensato da Grillo : C'è una parola, in politica, che designa e in qualche modo disegna il destino della democrazia. Quella parola è 'urna'. Al netto di quelle cinerarie e per unguenti, restano le urne che, citando la Treccani, sono "destinate a votazioni e sorteggi". Votazioni e sorteggi, appunto. Linguisticamente, quindi, l'idea di Beppe Grillo di estrarre a sorte invece che eleggere i ...

Gli interventi agli occhi con il laser potrebbero non essere così sicuri Come si pensa : Il Lasik, la diffusissima tecnica per gli interventi agli occhi con cui si risagoma la cornea per correggere miopia, ipermetropia ed astigmatismo, potrebbe essere meno sicuro di quanto si crede. Negli Stati Uniti la Food and Drugs Administration (Fda) ha annunciato che diffonderà nuove linee guida alla luce degli studi da cui sono emersi effetti secondari che durano mesi e anche anni come visione sfuocata, visione tripla, bruciori e ...