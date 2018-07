Ba | ' Dubbi sul Milan? Maldini aveva ragione | e gli davano dell' arrogante'

Var in Francia Croazia/ Video finale Mondiali 2018 - Dubbi sul rigore assegnato ai Bleus : Il Var interviene in Francia Croazia: il Video è protagonista nella finale dei Mondiali 2018, l'arbitro argentino Pitana corregge la sua decisione assegnando un calcio di rigore ai Bleus(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:02:00 GMT)

Tagliati i vitalizi ai deputati - i senatori si adegueranno? I Dubbi sulla 'delibera Fico' : "Non sono preoccupato dai ricorsi, perché la delibera è forte e sostanziale e ripara a un'ingiustizia e poiché la Costituzione dispone che tutti i cittadini sono uguali renderli tutti uguali" equivale ad agire "come dispone la Costituzione". Roberto Fico, presidente Cinquestelle della Camera, 'padre' della delibera con cui ieri sono stati Tagliati i vitalizi agli ex ...

Mondiali Under 20 di atletica leggera - ironia e Dubbi sull’etiope Girmawit Gebrzihair : ha davvero 16 anni? : A quanto corrispondono 16 anni di età in Etiopia? È la domanda che sta sorgendo spontanea dopo la partecipazione di Girmawit Gebrzihair, 16enne etiope, ai campionati Mondiali Under 20 di atletica leggera che si stanno tenendo a Tampere, in Finlandia. Per tutti, lei potrebbe avere benissimo 30 anni e considerando che i campionati junior sono meno rigorosi in termini di controllo della veridicità dell’età dichiarata dagli atleti, i dubbi sulla ...

Dubbi sull'età di Girmawit Gebrzihair - bronzo nei 5mila metri ai mondiali under 20 : "Non può avere 16 anni" : Si chiama Girmawit Gebrzihair e dichiara di avere 16 anni. Ai mondiali under 20 in corso a Tampere, in Finlandia, il 10 luglio l'atleta etiope ha vinto il bronzo nella gara dei 5000 metri. Ma poco dopo la vittoria più di un utente in rete ha sollevato la questione: Girmawit ha davvero 16 anni?-El deporte y la vida sana te hacen ver más joven. Girmawit Gebrzihair, 16 años, atleta. pic.twitter.com/dHyhjghYZo — Galo ...

Atletica - polemiche ai mondiali Under 20 : Dubbi sull'età della medagliata etiope : Si sta mettendo in mostra nel mondiale Under 20 di Atletica leggera di Tampere, ma c'è chi ha dubbi sulla sua età: al centro della questione l'etiope Girmawit Gebrzihair. La ragazza, 16 anni come ...

"Nessuna rivolta sulla nave"Allarme per sbarcare in Italia? I Dubbi sulla vicenda Vos Thalassa : dubbi su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa. Un responsabile tecnico della nave: "Nessuna rivolta dei migranti". Il sospetto è che l'allarme sia stato lanciato per sbarcarli in Italia Segui su affaritaliani.it

Gricignano - revoca gara Parco Mazzoni. I Dubbi di Di Ronza sul futuro utilizzo dei fondi - : "Sopravvenuti motivi di pubblico interesse". Con questa motivazione la giunta guidata dal sindaco Vincenzo Santagata ha approvato un atto di indirizzo che ha determinato la revoca della gara d'appalto ...

Più di un Dubbio sulle proposte di Savona sulla riforma della Bce : Che la situazione italiana (e non solo) desti qualche preoccupazione è evidente. Lo hanno detto con chiarezza Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, e Giovanni Tria, Ministro dell'economia, parlando alla riunione dell'Abi, il cui presidente, Antonio Patuelli non ha potuto che convenire: esortando a non tirare troppo la corda nei confronti dell'Europa. Ma che vi sia il pericolo di un "cigno nero" come ha diagnosticato, a pochi ...

TORINO - ARMATO DI PISTOLA MINACCIA : “TI AMMAZZO COME I CANI”/ Video shock ma sono tanti i Dubbi sul filmato : TORINO, ARMATO di PISTOLA MINACCIA: “Ti AMMAZZO”. Video, ultime notizie: paura nel quartiere Barriera di Milano. Arriva la polizia che denuncia l'uomo: l'arma era ad aria compressa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 08:49:00 GMT)

Russia - Cherchesov riflette sul futuro : la Federazione vorrebbe la conferma - il tecnico è “Dubbioso” : Stanislav Cherchesov ha dimostrato tutto il proprio valore ai Mondiali sulla panchina della Russia, un risultato senz’altro di spessore per la Nazionale padrona di casa Le autorità calcistiche del Paese vogliono che continui, ma il Ct della Russia Stanislav Cherchesov ha intenzione di prendersi un po’ di tempo per meditare dopo l’eliminazione della squadra dalla Coppa del Mondo. “Non posso ancora dire se rimango o ...

ANTICIPAZIONI/ Gomorra 4 - Dubbi sul futuro di Ciro - Marco D'Amore pubblica un post dal set : Gomorra 4 tornera' sul piccolo schermo nei primi mesi del 2019. Sono circolate davvero poche indiscrezioni in merito ad una precisa data per il ritorno in televisione, ma Salvatore Esposito ha lasciato intendere che l'inizio del prossimo anno sara' all'insegna della Serie TV di Sky. Cosi come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, colui che interpreta Genny Savastano ha lanciato alcune 'frecciatine' ai fan mettendo in dubbio la morte di Marco ...

Ciclismo - Parisotto sull'assoluzione di Froome : 'Senza motivazioni - i Dubbi restano' : Non accennano a placarsi le polemiche dopo l'assoluzione di Chris Froome [VIDEO], scagionato dalla Wada l'agenzia mondiale antidoping in to alla vicenda della sua positivita' al salbutamolo nel corso della Vuelta Espana 2017. Sono numerosi gli esperti del settore intervenuti per dire la loro sul caso che ha coinvolto il corridore del Team Sky. Tra questi c'è anche Robin Parisotto, medico sportivo australiano, che ai microfoni di 'Cyclingnews' ha ...

Francia-Uruguay : francesi sulle ali dell'entusiasmo - Cavani in Dubbio : Il Mondiale in Russia ai quarti di finale mette di fronte Francia contro Uruguay, un match che grazie ai campioni presenti in campo regalerà sicuramente spettacolo. Un Mondiale ricco di soddisfazioni, quello giocato fino ad oggi dalle due nazionali che ora si trovano la strada leggermente più spianata grazie all'uscita di Germania e Spagna, accreditate come tra le favorite per la vittoria finale. L'unico ostacolo per le due squadre è ...