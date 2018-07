Trump-Putin | striscioni di Greenpeace a Helsinki | «Riscaldate i cuori | non il Pianeta»

Trump -Putin - 2 ore di faccia a faccia : «Basta clima da Guerra Fredda». Reporter Usa trascinato via : faccia a faccia di due ore e dieci minuti tra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki. La durata prevista era di 90 minuti. «I negoziati con Trump hanno avuto luogo in un'atmosfera...

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d’accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...