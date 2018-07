Mondiali di calcio : lunga notte di festa a Parigi - ma anche Scontri e disordini : Un altro gravemente ferito a Nancy, cadendo da un tetto - La Francia è tornata sul tetto del mondo, a vent'anni dall'ultima volta. E ovviamente dopo il triplice fischio finale è esplosa la festa a ...

Scontri a Parigi dopo la festaI mondiali non salvano Macron Non si placa la guerriglia interna : Vincere un mondiale non basta a Macron per diventare imperatore di Francia. E non basta per far dimenticare ai francesi la contestazione in atto da tempo contro un presidente considerato da molti "arrogante" ed esponente solo del ceto ricco Segui su affaritaliani.it

Scontri e saccheggi a Parigi durante i festeggiamenti per i Mondiali - evacuati gli Champs Elysées : Scontri e saccheggi hanno, in parte, rovinato i festeggiamenti dei francesi per la vittoria della loro squadra ai Mondiali. Mentre centinaia di migliaia di persone invadevano gli Champs Elysées per celebrare la vittoria della Francia sulla Croazia, decine di giovani, una trentina secondo Le Monde - alcuni a volto coperto - hanno iniziato a lanciare oggetti contro le vetrine dei negozi. I "casseur" hanno preso d'assalto, in particolare, il ...

Scontri a Parigi tra polizia e manifestanti anti-Macron. Ferito un poliziotto : Circa 32 mila persone hanno manifestato a Parigi contro la politica del presidente Macron: molte sono state fermate prima e durante il corteo. Ferito un poliziotto negli Scontri. A organizzare quella che era stata definita la «marea popolare» anti-Macron sono stati partiti, sindacati e associazioni. In totale, secondo il sindacato Cgt, sono 80 mila...

Scontri e fermi durante protesta anti-Macron a Parigi : Scontri e fermi a margine della manifestazione Parigina contro le riforme di Macron. La polizia ha risposto al lancio di petardi da parte di black bloc incappucciati facendo uso di lacrimogeni. ...

Parigi - black bloc in piazza : Scontri e fermi alla manifestazione anti-Macron : Oggi diversi settori francesi, tra cui l'istruzione, i trasporti e l'energia, sono in sciopero per dire no alla politica di Macron.

Primo maggio a Parigi : violenti Scontri durante il corteo/ Video : così è stato raso al suolo un McDonald : Primo maggio, scontri a Parigi: 109 persone arrestate. Il presidente francese Macron commenta dall'Australia: “Festa del lavoro, non di teppisti”. Le ultime notizie sugli incidenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:04:00 GMT)