MotoGP | la classe eterna di Valentino Rossi Spinge la Yamaha oltre i limiti | dopo la

MotoGP – Quartararo approda nella classe regina? Il francese pronto a correre con Valentino Rossi&Company : Fabio Quartararo pare essere il primo indiziato per affiancare Franco Morbidelli nel team malese Yamaha-Petronas in MotoGp Dopo appena due anni in Moto3 e altri due in Moto2, il 19enne Fabio Quartararo potrebbe approdare in MotoGp. Un talento unico quello del francese che sarebbe richiesto al fianco di Franco Morbidelli per la prossima stagione, nel team Yamaha-Petronas. Il team malese avrebbe scommesso su di lui per il prossimo anno, ...

MotoGP - Pagelle GP Olanda 2018 : Marc Marquez primo della classe - Rins sorprende - Dovizioso pasticcia - Rossi sfortunato - Lorenzo scompare : Il Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP entrerà di diritto negli annali del Motomondiale. Una gara combattuta come se fosse la Moto3, con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva, giro dopo giro, per emozioni davvero incredibili. La vittoria è andata a Marc Marquez che corrobora il suo vantaggio in classifica generale ma sono tanti i piloti promossi nelle Pagelle odierne, e che hanno reso possibile uno spettacolo indimenticabile. Pagelle ...

MotoGP - Ufficiale - Joan Mir debutterà in classe regina con la Suzuki il prossimo anno : ' Davide Brivio , Team Manager: 'Joan Mir ha solo 20 anni, è già un campione del mondo e ha già conquistato 10 vittorie lo scorso anno e ha dimostrato il suo talento. È fiero, è spiritoso, è gentile ...

MotoGP - GP Italia 2018 : Jorge Lorenzo - la risposta del fuoriclasse. Ducati : ora che succede? : Ha un sapore molto particolare la 55esima vittoria in carriera di Jorge Lorenzo. Dopo le polemiche di questi ultimi mesi e settimane e gli attriti con la Ducati, il maiorchino ha ottenuto quest’oggi, sul circuito del Mugello (Italia), la sua prima vittoria in sella alla Rossa, ponendo il settimo sigillo personale sul tracciato toscano. La sentiva in modo particolare questa corsa Jorge e le lacrime sotto il casco, al termine della stessa, ...