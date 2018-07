ilgiornale

: Roma violenta. Due militari fermano con forza un sospetto all'uscita della metro: 'Mi fa schifo sto sangue'. Un pas… - HuffPostItalia : Roma violenta. Due militari fermano con forza un sospetto all'uscita della metro: 'Mi fa schifo sto sangue'. Un pas… - IGPNewsOnline : Militari fermano un immigrato. Polemica, ma Trenta li difende - beteljeuse1969 : RT @kidstu: ammazza che sceneggiata... embè? ci paga le pensioni spacciando mezzo chilo di droga come migliaia e migliaia di suoi conterran… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Partiamo dal video pubblicato da Fanpage e registrato da un passante alla fermata della metro di Rebibbia. I protagonisti sono due soldati impegnati nell'Operazione strade sicure che si sono divisi il palco con un africano. Sono le 18 circa di sabato 14 luglio. I duestanno realizzando un fermo dopo che l'extracomunitario, insieme ad un "collega", aveva deciso di non fermarsi all'alt per un normale controllo. Nelle immagini si vede l'ultima parte dell'arresto, subito strumentalizzata da alcuni quotidiani: il giovaneè a terra, urla come un forsennato, uno dei due granatieri lo blocca a terra con l'anfibio (guarda qui il video).A osservare le immagini, sembra un "arresto violento", come titolato da alcuni. Ma a ricostruire la vicenda ci ha pensato il ministro della Difesa Elisabetta, che si è fatta inviare dai verticiun dettagliato rapporto su quanto ...