I 450 migranti che il governo non vuole sono sbarcati a Pozzallo

A Pozzallo lo sbarco dei 450 migranti. Verranno smistati in cinque Paesi Ue : Dopo Francia e Malta anche Germania, Portogallo e Spagna hanno accettato 50 migranti ciascuno. Contro la linea italiana, oltre al silenzio dell'Austria, si registra il no dei Paesi dell'Est, in primis ...

Pozzallo - autorizzato lo sbarco di 450 migranti. Hotspot pieno - : Dopo il via libera del Viminale, sono iniziate nella notte le operazioni per far scendere a terra le persone ferme sull'imbarcazione Protector di Frontex e sul pattugliatore Monte Sperone. Palazzo ...

Migranti - 450 sbarcati a Pozzallo : verranno smistati in Europa : E' terminato lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex. Le donne e i bambini erano stato...

Migranti : 450 sbarcati a Pozzallo dopo ok a redistribuzione. Conte esulta - ma l'Europa resta divisa : dopo Parigi e La Valletta, anche Berlino, Madrid e Lisbona hanno dato il via libera all'accoglienza. Concluse le operazioni di sbarco nel porto ragusano. Ma il blocco di Visegrad, con in testa ...

Autorizzato sbarco a Pozzallo 450 migranti a bordo di due navi : Roma, 16 lug., askanews, - E' stato Autorizzato nella notte lo sbarco nel porto siciliano di Pozzallo dei 450 migranti a bordo delle due imbarcazioni della Guardia di finanza e di Frontex ferme in ...

Migranti - sbarcati i 450 migranti a Pozzallo. Salvini : Vittoria politica : Sono sbarcati a Pozzallo 378 migranti delle due navi Guardia di Finanza e Frontex dopo l'autorizzazione arrivata nella serata di ieri. Durante lo sbarco la Squadra mobile di Ragusa ha...

Autorizzato sbarco a Pozzallo 450 migranti a bordo di due navi : Roma, 16 lug., askanews, - E' stato Autorizzato nella notte lo sbarco nel porto siciliano di Pozzallo dei 450 migranti a bordo delle due imbarcazioni della Guardia di finanza e di Frontex ferme in ...

Migranti - autorizzato lo sbarco a Pozzallo di tutti i 450 migranti : Teleborsa, - Il Viminale ha dato l'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo , Ragusa, dei 450 migranti presenti a bordo della nave Protector di Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della Guardia di ...

Sbarcano i 450 migranti a Pozzallo - tutti negli hotspot in attesa di essere smistati : È arrivata in tarda serata dal Viminale l'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo dei 450 migranti, dopo quella che Matteo Salvini ha definito una "vittoria politica". Già ieri erano state portate a terra le persone più fragili - donne, bambini e malati - mentre nelle prime ore della mattinata si è completato lo sbarco degli ultimi 378 a bordo delle delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex.Il ...

Sbarcati a Pozzallo i 450 migranti : E' terminato lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex . Le donne e i bambini erano stato trasbordati ...

Concluso sbarco a Pozzallo dei 450 migranti : E' terminato solo poco fa lo sbarco al porto di Pozzallo dei 378 migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex . Le donne e i bambini erano stato ...

Migranti - Viminale autorizza lo sbarco dei 450. Salvini : “E’ una vittoria politica” : Nella notte tutti i 450 Migranti da giorni in attesa al porto di Pozzallo su una nave della Guardia di Finanza e su una di Frontex sono stati fatti scendere: una parte di loro verrà ricollocata in Germania, Spagna e Portogallo.Continua a leggere

Pozzallo - 450 migranti sbarcano a Pozzallo : ok del Viminale : "E' una vittoria politica", ha commentato il ministro dell'interno, Matteo Salvini. Fino alla decisione del Viminale, il pattugliatore della Finanza Monte Sperone e la Protector di Frontex eramo ...

Pozzallo - 450 migranti sbarco a breve : 5.28 I migranti che ancora sono a bordo delle navi Monte Sperone e Protector potranno sbarcare a Pozzallo. Le operazioni dovrebbero iniziare tra poco. Lo annuncia Palazzo Chigi, precisando che i migranti riceveranno tutta l'assistenza necessaria in attesa che avvenga la ripartizione con gli altri Paesi europei. "Oggi per la prima volta potremo dire che sono sbarcati in Europa", si legge in una nota della presidenza del Consiglio.