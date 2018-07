ALI' Su iris il film con Will Smith e Jamie Foxx oggi | 16 luglio 2018

Golf - European Tour 2018 : Erik Van Rooyen scappa via nel Dubai Duty Free Irish Open - itALIani nelle retrovie : Erik Van Rooyen vola via nel Dubai Duty Free Irish Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club, in Irlanda. Il sudafricano ha realizzato un giro da favola nel terzo round del torneo, chiudendo in 66 colpi con 6 birdie nelle prime 9 buche e prendendo il largo fino a quota -14. Van Rooyen dispone ora di 4 lunghezze di margine sulla coppia composta dallo ...

Irish Open : Fox prende il comando - indietro gli itALIani : Guida tv: l'Irish Open in diretta su Sky Il Dubai Duty Free Irish Open va in onda in diretta, in esclusiva e in alta definizione su Sky Sport Golf HD , 204, : venerdì 6 luglio dalle ore 11,30 ...

Golf - European Tour 2018 : Ryan Fox scatta in testa all’Irish Open. Gli itALIani inseguono : C’è Ryan Fox al comando della classifica al termine del primo giro dell’Irish Open, torneo delle Rolex Series che qualificherà i primi tre (non ancora qualificati) all’Open Championship, apertosi oggi sul percorso del Ballyliffin Golf Course di Donegal, in Irlanda. Il neozelandese è stato il migliore della prima giornata, girando in 67 colpi, ovvero 5 sotto il par, con sei birdie e un bogey sulla sua carta. Alle sue spalle è ...

Tutti nel Pallone - dal 10 al 13 giugno su Iris sale la febbre dei MondiALI : Dopo aver annunciato la messa in onda in chiaro e senza abbonamento di tutte le partite dei Mondiali 2018, Mediaset alimenta la febbre del calcio con la nuova rassegna in onda su Iris dal titolo Tutti nel Pallone

Basket - Eurolega : il Fener itALIano è la prima finALIsta : 76-67 allo Zalgiris : E' un Fenerbahce all'italiana quello che batte lo Zalgiris 76-67 e conquista la terza finale d'Eurolega consecutiva, e quindi la chance di bissare il titolo vinto in casa un anno fa domani. Gigi ...

Basket - Final Four Eurolega 2018 : Gigi Datome e il Fenerbahce primi finALIsti! Zalgiris sconfitto : Una partita condotta tutta in fuga: il Fenerbahce ha conquistato l’accesso alla Finale di Eurolega 2018 vincendo la propria semiFinale contro lo Zalgiris Kaunas con il punteggio di 76-67, al termine di una partita che la squadra turca ha condotto dall’inizio alla fine, senza mai nemmeno concedere un pareggio agli avversari. Non per questo, però, la sfida non ha regalato emozioni e spettacolo nel primo match delle Final Four di ...