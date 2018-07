Trump | “Unione Europea è nostro nemico In parte anche Russia e Cina” Tusk | “Fake news

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) Un’intervista rilasciata da Donaldalla Cbs costringe alla replica via twitter Donald. Nel giorno in cui Theresa May racconta alla Bbc che il presidente degli Stati Uniti d’America le avrebbe consigliato di “fare causa all’Unione” i rapporti tra Usa e Ue sono messi ulteriormente in dubbio direttamente dallo stesso. Nell’intervista rilasciata al network americano l’inquilino della Casa Bianca avrebbe bollato, Unionee Cina come “nemici” degli Stati Uniti. “Penso che abbiamo molti nemici, credo che l’Unionesia un, per quello che fa a livello commerciale. Ora, non penseresti all’Unione, ma è un“, ha detto dal suo resort golfistico di Turnberr, in Scozia. Secondo il leader Usa, che domani incontrerà l’omologo russo Vladimir Putin a Helsinki,“la ...