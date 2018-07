Quanta acqua dovresti bere precisamente durante l' estate

huffingtonpost

(Di domenica 15 luglio 2018) Il caldo offre le condizioni ideali per andare in spiaggia, rilassarsi a bordo piscina o trascorrere il proprio tempo fuori casa. Ma devi restare idratato per goderti a pieno queste attività. Il corpo perde più liquidil'; significa che è più facile sentirsi assetati, perciò sorseggiare dell'diventa ancora più importante.Maconsumare? Esistono altri modi per assumerla? Abbiamo consultato alcuni esperti per sapere tutto su come sentirsi sani e idratati nonostante l'afa.Dihai bisogno.Il fabbisogno divaria in base al peso e al corpo, spiega Lauren Minchen, dietologa e nutrizionista presso la Lauren Minchen Nutrition, New York."Le quantità esatte variano da persona a persona, ma gli adulti attivi dovrebbero stabilire l'obiettivo generale tra i due ed i quattro litri ...