Migranti | Salvini | io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti

Diciotti a Trapani - il sindaco contro Salvini che intanto sigla l'asse europeo anti Migranti : Italia, Austria e Germania hanno confermato la loro disponibilità a cooperare nella politica dei rifugiati per portare "ordine" all'attuale situazione migratoria dell'Unione europea. Lo hanno...

Migranti - nave Diciotti nel porto di Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco. Mattarella telefona a Conte : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini non ha dato il via libera allo sbarco: 'Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non c'è chiarezza su quanto accaduto io non autorizzo ...

Migranti : Salvini - Italia tornata centrale in Ue - entro luglio risposte concrete : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Sono al governo da 40 giorni e l’Italia è tornata centrale, alla faccia di chi dice ‘l’Italia è isolata’. Ci ascoltano, ci cercano. Ho fatto precise richieste: oggi ho chiesto, entro fine luglio” vedremo se ci sono “risultati concreti da portare a casa”. Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping. “Ho raccolto una sequela di insulti da sinistra come mai ...

Migranti : Salvini - io e il M5s andiamo d'amore e d'accordo : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, da Innsbruck (in Austria) dov'è impegnato all'incontro informale con i suoi omologhi dell'Ue, minimizza il braccio di ferro con il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, sul caso della nave Diciotti. "Io e i Cinque stelle andiamo d'amore e d'accordo", ha ironizzato rispondendo a chi gli chiedeva delle contrastanti decisioni date sull'attracco della ...

Matteo Salvini annuncia : manderemo via almeno mezzo milione di Migranti : “Negli ultimi anni sono arrivati dalla Nigeria 60 mila migranti, nella stragrande maggioranza dei casi non profughi e siamo riusciti

Migranti : Salvini - percorso con Germania - meno arrivi più espulsioni : "A Innsbruck, incontro molto positivo tra Italia e Germania: meno sbarchi, meno morti, meno immigrati clandestini. Comincia un percorso comune tra i due Paesi per risolvere i problemi: l'obiettivo rimane quello di ridurre gli arrivi ed aumentare le espulsioni". E' quanto scrive, su Twitter, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al termine del bilaterale col collega tedesco Horst Seehofer.

Migranti - presidio antirazzista a Trapani per arrivo nave Diciotti : “Magistrati decidono arresti - non Salvini” : presidio antirazzista, con lo slogan “Restiamo umani” scandito ad alta voce, al molo Ronciglio di Trapani, dove è attesa la nave Diciotti della Guardia costiera con 67 Migranti a bordo. Tra i manifestanti domina il rosso: magliette, bandane e cappelli sono dello stesso colore diventato il simbolo della protesta a favore dell’apertura dei porti e l’accoglienza di Migranti. All’iniziativa aderiscono diverse ...

