Elena Santarelli parla del tumore del figlio | ' Confidiamo di essere nell' 80% che si salva'

Elena Santarelli e la malattia del figlio : «Di notte toglievo i capelli dal suo cuscino per non farglieli vedere» : Metti al mondo un figlio e vuoi proteggerlo, ma ti senti impotente'. E ovviamente gli insulti sui social , con alcuni che le hanno augurato lo stesso male: 'Avrei voluto urlare, ma sono tante di più ...

Elena Santarelli : "Il tumore non ha cambiato mio figlio. Giacomo corre - mangia e ride" : Da quel maledetto 30 novembre scorso la vita di Elena Santarelli, Bernardo Corradi e quella del loro figlio Giacomo è cambiata. Quel giorno, purtroppo, hanno scoperto che il loro piccolo di 9 anni ha ...

Elena Santarelli - il racconto della malattia del figlio Giacomo : “Non è detto che il tumore annienti la vita” : Elena Santarelli è una guerriera coraggiosa. Da quando ha saputo che suo figlio Giacomo deve combattere contro un tumore cerebrale, il 30 novembre 2017, giorno della diagnosi, non si è arresa neanche un secondo. Ha sempre cercato di non trattare il piccolo, 9 anni tra pochi giorni, da malato: non ha mai pianto davanti a lui, per esempio, e ha imparato a comportarsi “come se niente fosse”. La normalità prima di tutto: “A volte, mi chiedo: ...

“Raccolgo capelli sul cuscino”. Elena Santarelli : il racconto choc sulla malattia di Giacomo. Momenti tragici (ma anche qualche bella notizia) : Il 30 novembre 2017 è stato il giorno più brutto della sua vita: è stato quel giorno che Elena Santarelli ha scoperto che il figlio Giacomo, che compirà 9 anni il 22 luglio, era malato di tumore. Elena ha portato il figlio in ospedale perché, come ha rivelato a Candida Morvillo che l’ha intervistata per il Corriere della Sera, ha detto che il piccolo “sembrava strano” e, dopo alcuni accertamenti, la tragica verità è venuta a galla. Ora ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : «Non ho mai pianto davanti a lui» : Una mamma deve fare anche questo. Fare finta che sia tutto normale, quando invece tutto intorno crolla e vorrebbe crollare anche lei. Elena Santarelli racconta di aver fatto così dopo aver ricevuto la diagnosi che nessun genitore vorrebbe mai sentire. Era il 30 novembre scorso e dopo una risonanza fatta solo per precauzione (per «intuito di una mamma») al figlio Giacomo, 8 anni, venne diagnosticato un tumore. Da allora lei non ha mai pianto, ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo : ‘In ospedale col rossetto - mai pianto di fronte a lui’ : “Il momento più brutto è stato quando, di notte, con la torcia, andavo a raccogliere i capelli di Giacomo dal cuscino, per non farglieli trovare al mattino. Quei momenti erano una pugnalata. Metti al mondo un figlio e vuoi proteggerlo, ma non sai che puoi sentirti così tanto impotente”. Elena Santarelli, intervistata dal Corriere della sera, parla della malattia del figlio Giacomo, cui nel novembre 2017 è stato diagnosticato un ...

Elena Santarelli : "Non ho mai pianto di fronte a mio figlio Giacomo. Non l'ho mai trattato da malato" : Non ha mai pianto davanti al figlio, neanche nei momenti peggiori. Elena Santarelli parla per la prima volta ad un giornale del tumore del piccolo Giacomo e di come la famiglia abbia affrontato il tutto con il sorriso. Al Corriere della Sera ha spiegato di non aver mai versato una lacrima di fronte a lui: "Mai, mai, mai. A volte, mi chiedo: com'è possibile? Ma in certi frangenti, la forza arriva. Io non ho mai trattato mio figlio da ...

