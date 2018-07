Arriva l' afa estiva | domenica allerta arancione in 7 città

Meteo - sull’Italia Arriva il grande caldo africano : temperature oltre i 35 gradi e afa : Inizio di settimana all'insegna di sole e caldo africano su tutta l'Italia con temperature oltre i 35 gradi al sud e afa intensa al nord. Situazione però in evoluzione per le regioni settentrionali dove nei prossimi giorni aumenterà l'instabilità Meteo con improvvisi annuvolamenti a acquazzoni.Continua a leggere

